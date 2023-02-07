高盛投資 生物甲烷10億歐元

高盛資產管理公司已啟動一項名為Verdalia Bioenergy的生物甲烷業務，並計畫未來4年在歐洲投資超過10億歐元。生物甲烷是石化天然氣的低碳替代品，由有機廢物分解產生，被視為歐盟降低碳排放努力的關鍵支柱。需要約800億歐元投資才能將歐盟的沼氣和生物甲烷產量達到設定目標。

雪佛龍擬在阿爾及利亞探勘

《華爾街日報》報導，雪佛龍已與阿爾及利亞展開談判，允許該公司在該國進行能源探勘。報導引述知情人士的話指出，雪佛龍已向首都阿爾及爾派出政府關係、安全和業務發展方面的代表，其中一些人在過去兩個月會見了阿爾及利亞官員。雪佛龍今年在能源投資將花費170億元。

牛肉價跌 泰森營收 未達預期

泰森食品公司財報未達華爾街對當季營收的預期，原因是牛肉價格下跌和豬肉部門銷量下降。雖然去年牛肉、雞肉和豬肉價格飆升提振了泰森的銷售額，但當季牛肉平均銷售價格下降了8.5%，不但拖累了銷售，又正逢手頭拮据的美國人減少在高價肉類的支出，需求更受打擊。

法拉第募得資金生產電動車

法拉第未來(Faraday Future Intelligent Electric Inc)表示已籌集到足夠的資金，可以在3月開始生產其電動豪華汽車FF 91 Futurist。該公司5日表示，原定2022年底開始的運動型多用途車(SUV)的交車現在將在4月底之前開始。

連鎖餐廳Cava提上市申請

連鎖餐廳Cava Group Inc已秘密向美國證券交易委員會(SEC)提交上市申請，這代表自疫情以來被壓抑的需求讓速食銷售恢復了韌性。但擬發行的股票總數和擬發行的價格範圍尚未確定。該公司2018年以約3億元收購公開上市的同行Zoe's Kitchen Inc，將勢力從24州66家分店擴大到327家。

Shake Shack 推白松露產品

Shake Shack宣布，自10日起全美分店將提供3種使用白松露製作的食物：牛肉漢堡、蘑菇漢堡和搭配白松露醬的薯條，售價不高於8.99元。這是Shake Shack繼2021年底推出限量版黑松露菜單後，首度推出價格高出4倍的白松露系列。該公司的合作對象是高級食品進口商Regalis Foods。