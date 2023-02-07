桑默斯：美軟著陸機率上升

美國前財政部 長、哈佛大學 教授桑默斯（Larry Summers）表示，儘管通膨指標依然太高，但美國經濟實現「軟著陸」的可能性顯然愈來愈高。

桑默斯在CNN 5日播出的「Fareed Zakaria GPS」節目上表示：「我會說我感到振奮，但我仍然認為，現在要說我們已走出困境，會是個錯誤。」他指出，和兩三年前相比，通膨指標仍然「高得難以想像」，要想重回聯準會設定的通膨目標「可能仍相當困難」。

在美國物價漲幅放緩之際，美國1月非農就業 人數暴增51.7萬人，遠超預期，失業率則降至3.4%，為1969年以來的最低水準。

桑默斯說：「與前幾個月相比，我們更有可能實現軟著陸。」

在非農就業人數超乎預期大增後，桑默斯上周強調經濟突然下滑的風險。他3日接受彭博電視專訪表示，非農就業人數激增後的一個重要問題是，人們是否會把收入花掉、進而提振經濟，或是企業在會某個時候覺得庫存太多、員工太多，那將會導致經濟「突然煞車」。

桑默斯說，近期科技大廠的裁員模式有可能在整個經濟中廣泛被複製，雖然這並不是一個有把握的預測。

他並表示，另一個關鍵問題是最近的薪資成長放緩是否還會持續。經濟模型並未預測到去年下半年企業獲利的大幅成長，而現在的成長速度更符合先前的預測。