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美就業太強 市場關注鮑爾下周是否修正偏鴿談話

編譯劉忠勇／綜合外電
美國非農就業報告顯示勞動市場意外強勁，再度引發聯準會（Fed）升息更高更久的顧慮。（美聯社）
美國非農就業報告顯示勞動市場意外強勁，再度引發聯準會（Fed）升息更高更久的顧慮。（美聯社）

美國股市周五以收黑結束央行決策和企業財報雲集的一周，非農就業報告顯示勞動市場意外強勁，再度引發聯準會（Fed）升息更高更久的顧慮。Fed主席鮑爾下周將發表談話，屆時他有機會修正在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會後記者會的偏鴿談話。

那斯達克綜合指數和史坦普500指數周五各跌1.6%和1%，道瓊工業指數跌0.4%。一周下來，史坦普500指數和那斯達克分別上漲1.6%和3.3%。那斯達克綜合指數近來表現最力，五周來上漲了15%，是自2020年5月以來的最大五周漲幅。

台積電ADR周五下跌2.1%，追隨費城半導體指數1.9%頹勢，周線各漲1.5%和4.6%。

美國公債周五大跌，扭轉前一日漲勢，10年期公債殖利率勁揚0.13個百分點至3.53%。

全球各大央行本周先後升息至全球金融危機以來最高水準，但鑒於官員暗示目前貨幣政策緊縮周期接近尾聲，投資人反而爭相擁抱股債市。聯準會（Fed）主席鮑爾本周表示通膨減緩的過程業已開始，令投資人大為振奮。

Allspring Global Investments 基金經理人史密斯（Mike Smith）說：「展現2023年，我們認為去年的痛苦將成為今年的轉機。」他看好成長股今年前景，理由之一是他認為Fed會減緩升息步調。

不過，勞工部周五公布1月非農就業人數增加51.7萬人，12月上修為增加26萬人；失業率降至3.4％，為1969年5月以來最低水準。這些數據出乎經濟學家所料。他們原本預計非農就業人數增加18.8萬，失業率升至3.6％。

Brandywine Global 基金經理人麥金泰爾（Jack McIntyre）認為，Fed明白就業是經濟的落後指標，不會單為這次報告而加快緊縮步調，「今年3月進一步升息，要等到2024年內才會影響美國經濟」。

鮑爾下周二將在華府經濟俱樂部（Economic Club of Washington）上致詞。B. Riley 首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「鮑爾一般來說在FOMC會後記者會並未製造新聞，如果他想修正什麼，他早就會說。」

不過，有些市場專家認為，鮑爾有機會加強他希望市場留意的訊息，譬如Fed仍然承諾要打壓通膨。鮑爾本周也的確提到他擔心通膨減緩的過程有可能出現逆轉。

貝萊德公司（BlackRock）主管喬杜里（Gargi Chaudhuri）說：「我希望屆時會對利率會維持更高更久的概念能有更明確的說法。」

蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、Alphabet本周陸續發布財報，以市值最大的蘋果最受關注。儘管蘋果營收下滑且不如預期，但周五反而上漲2.4%作收。蘋果股價抗跌，對美股大盤來說可視為利多。

霍根說：「最大的顧慮是史坦普500指數企業2023年底獲利預測將大幅縮水，所幸並未發生。」

指數 鮑爾 就業

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