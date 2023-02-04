散戶大舉回流 參與度更高

Carvana今年來被散戶投資人推升漲逾200%。（歐新社）

跡象顯示，2年前讓人印象深刻的美股 散戶大戰華爾街景象，似乎正在捲土重來；至少有一項衡量散戶市場參與度的關鍵指標已經超過2年前的峰值。

截止2日收盤，史坦普500指數 今年來已累計上漲逾8%。那斯達克綜合指數更較12月低點上漲逾20%，就技術面而言已邁入牛市區域。股指的大幅攀升，讓美股總市值在短短一個月時間裡就增加近2兆元。

摩根大通根據股票交易所公開數據的預估顯示，由於專業投資 人大多仍持觀望態度，今年來這一輪市場反彈行情中，散戶參與度明顯要比以往更高。至1月下旬，來自散戶的股票和ETF交易單占市場總成交量的23%，比2021年散戶抱團狂潮時的22%前紀錄還要高。

摩根大通策略師程鵬(Peng Cheng, 音譯)表示，「散戶對小型股和加密資產最近出現的反彈特別感到鼓舞，市場成交量整體偏低也可能放大了散戶投資人的成交比例。」

而不少散戶也終於開始相信美股已經徹底「雨過天晴」，紛紛進場買進那些去年股價至少腰斬的網紅股和一系列被大量放空的標的。最具代表的案例就是深陷破產邊緣的美國二手車電商平台Carvana。

得益於散戶的大舉買入，負債累累的Carvana今年來已累計上漲逾200%。該股在30日有超過26.6萬筆看漲合約易手，為歷史第二高水平。根據IHS Markit的數據，在羅素1000指數成分股中，Carvana的空頭部位最高，占總流通股近60%。

其他深受散戶熱捧的個股還有線上家居商店Wayfair和電動車製造商Lucid，兩者今年來都上漲約1倍。

此外，那些過去的散戶最愛，例如Bed Bath & Beyond、AMC和DraftKings等，也再次在社交媒體平台上被熱烈討論。

此外，根據2021年底成立、專門追蹤Meme股表現的Roundhill MEME ETF今年來已累計上漲約40%，遠遠超過史指逾8%的漲幅。