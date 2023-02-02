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Meta營收超預期 回購400億元股票

財經新聞組／綜合報導

在第4季營收超過預期並宣布回購400億元股票後，Meta股票在盤後延長交易中大漲。

Meta上季每股獲利1.76元；營收321.7億元，高於Refinitiv預期的315.3億元。

每日活躍用戶(DAU)20億，高於StreetAccount預期的19.9億；每月活躍用戶(MAU)29.6億，低於StreetAccount預期的29.8億；每用戶平均收入(ARPU)為10.86元，高於StreetAccount預期的10.63元；第4季銷售額同比下降4%。

Meta CEO查克伯格在財報聲明中說，「我們的社群不斷壯大，我對我們應用程式的強大參與度感到滿意。臉書剛剛達到20億每日活躍用戶的里程碑。」「我們在AI發現引擎和Reels上取得的進展是這方面的主要驅動力。除此之外，我們2023年的管理主題是『效率年』，將致力於成為一個更強大、更靈活的組織。」

去年11月，Meta表示將裁員1.1萬多名員工，占員工總數的13%，作為公司削減成本計畫之一。

Meta同時宣布已將股票回購授權額度增加400億元。根據財報聲明，該公司在2022年回購了約280億元的股票。

根據FactSet數據，該公司於2017年開始回購股票，但隨著疫情的成長讓淨利翻了一倍，2021年單季回購首次超過100億元大關。Meta尚未開始向股東支付股利。

淨利下降55%至46.5億元，但到2022年底，Meta擁有近410億元的現金、現金等價物和有價證券。

查克伯格對虛擬宇宙未來的夢想讓投資人承受重大損失。Meta的Reality Labs部門第4季虧損42.8億元，使其2022年的總運營虧損達到137.2億元。

Reality Labs第4季營收7.27億元，2022年全年營收21.6億元，較2021年的22.7億元下降，其中包括Quest頭盔的銷售額。換句話說，該部門損失的金額是其營收的6倍多，占Meta總銷售額不到2%。

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