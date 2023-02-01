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調查：2/3人誤解房市資訊

編譯陳韻涵／綜合報導
多數對房市現況的理解有誤。（路透）
多數對房市現況的理解有誤。（路透）

個人理財公司NerdWallet公布的民調顯示，許多人對於動盪房市的理解錯誤。

NerdWallet指出，2023年約有2800萬人計畫買房，平均預算約26萬9200元；房地產經紀公司Redfin數據則顯示，前述數據比2022年12月的房價中位數38萬8100元低了至少10萬元。

聯準會統計數據顯示，房價曾在2013年時突破26萬9000元門檻。

如果有意買房的人對房價感到異常樂觀，那可能是因為對房市狀況感到悲觀。

此次調查由NerdWallet委託哈瑞斯民調(Harris Poll)進行，訪查2051名美國成人。結果三分之二的受訪者認為房市即將崩盤，但房地產經濟學者卻不這麼認為。

全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)首席經濟學家雲恩(Lawrence Yun)預測，今年平均房價約38萬5800元，與去年同期大約相當。

Redfin預測會出現4%降幅，這對賣家而言是壞消息，但還不到崩盤的程度。

NerdWallet住房與房貸專家表示，「房價已經在跌，尤其是西岸，部分城市的房價2023年還會再跌，但不見得是崩盤。」

另一個問題是，61%的受訪者說當前房貸利率是生平首見。

聯準會統計，30年固定房貸利率平均值上周落在6.15%，比過去幾年大多數房貸利率還高，以往大多低於3%。

《國會山莊報》(The Hill)報導，這樣的房貸利率數據並非史上首見。NerdWallet指出，過去50年來，30年固定房貸利率平均為7.75%，且最近一次此利率落在6%到7%之間就發生在2008年。

此次調查發現買房者未來幾年對房市相當樂觀，NerdWallet數據分析師蘭特(Elizabeth Renter)表示，「我們從過去5年的狀況得知，約10%的人說會在12個月內買房，這是非常樂觀的想法，但有部分原因是這些人沒有注意到當前的房市情況。」

利率 房價 房地產

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