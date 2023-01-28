GM、福特 力保獲利公式不墜

通用汽車。（路透）

通用汽車 (GM)和福特汽車下周公布的2022年財報將展現強勁獲利，主要得益於高價皮卡車和運動型多用途車(SUV)的銷售業績。

但現在，底特律這兩大競爭對手必須讓投資 人相信，在電動車 電池成本上升、高利率削弱消費者購買力，以及特斯拉大幅降價搶市之下，去年的獲利公式是否可以繼續在今年奏效。

部分跡象顯示底特律汽車製造商正在縮減支出以抵消競爭和經濟壓力。通用汽車暫時擱置了在北美建設第4家電動車電池廠的計畫。福特也正與德國工會談判，以削減其歐洲業務的數千個工作崗位，並可能出售一家德國汽車裝配廠。去年10月更停止資助自駕車子公司Argo AI。

通用汽車和福特汽車的大部分全球獲利都依賴在美銷售皮卡車和SUV。今年，兩家汽車製造商都計畫在北美和其他市場提高利潤明顯偏低的電動車銷量。

在景氣最好的時候，底特律汽車製造商的獲利能力面臨的風險原本就是個挑戰。但現在，通用汽車和福特還必須考慮美國經濟放緩甚至衰退的可能性。

電動車電池原材料成本正在上漲，但美國電動車市場龍頭特斯拉將其最暢銷的Model 3和Model Y電動車價格大幅調降多達20%。

摩根史坦利估計，售價調漲平均每年為福特的稅前獲利增加30億元，相當於該公司2022年稅前獲利增幅的200%以上。

通用汽車是2022年銷量第一的美國汽車製造商，該公司表示，與2021年同季相比，第3季售價上漲使稅前獲利增加了21億元，相當於整季稅前獲利近半。

該公司已告訴投資人，到2020年至2025年，它將在電動車和自駕車上投入350億元。福特計畫到2026年對電動車的投資達到500億元。