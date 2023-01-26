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彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人加快移民計畫

高盛點名聖荷西等4城 恐重現2008房市崩盤

財經簡訊

財經新聞組／整理

美企12月設備融資增9%

設備租賃和金融協會(ELFA)表示，與去年同期相比，美國企業在12月為設備投資融資增加了9%。這些公司簽署了129億元的新貸款、租賃和信貸額度，而去年同期為118億元。累計借款額度較2022年1月增加6%。12月的信貸批准率為76.6%，低於11月的77.7%。

AT&T全年獲利將低於預期

美國電話電報公司(AT&T Inc)預測全年獲利低於華爾街預期，在競爭加劇的情況下為無線客戶成長放緩預做準備。AT&T預計2023年每股獲利將在2.35元至2.45元之間，低於Refinitiv分析師預估的每股2.56元。最近一季新增65.6萬名先用後付電話用戶，高於Factset估計的64萬4800人。

谷歌反擊司法部指控無根據

Alphabet Inc旗下谷歌認為司法部對該公司濫用數位廣告領域主導地位的指控「毫無根據」，並補充說將「積極自我捍衛」。司法部24日表示，谷歌應該被迫出售其廣告管理器套件；該業務在2021年占谷歌收入約12%，同時在搜索引擎和雲端公司的整體銷售中發揮重要作用。

利率連降3周 房貸申請增7%

房貸利率連續第3周下降，而房貸需求也再次上升。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周總申請量較前周增加了7%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.23%降至6.2%，為去年9月來最低水平。與前周相比，房貸再融資申請增加15%。但仍較一年前同周低 77%。

供應鏈拖累 波音上季虧損

波音公司第4季虧損6.63億元，原因是供應鏈問題拖累了業績，雖然飛機銷售和交機量反彈推動了營收成長。雖然營收成長7%至666億元，但全年虧損50億元。第4季產生31億元現金流，高於預期，全年產生23億元現金流，為2018年以來的最高水平。

武器需求高 通用動力獲利佳

國防承包商通用動力公司(General Dynamics Corp)第4季獲利超過華爾街預期，因為其生產Abrams坦克和作戰系統的部門受益於對武器的更高需求。作戰系統部門銷售額成長15.5%至21.8億元，而由於持續的供應鏈限制，其建造和開發灣流噴氣式飛機的航空部門收入下降近4%至24.5億元。

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