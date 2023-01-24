價值投資家葛蘭森警告美股今年會跌17% 泡沫遠未結束

葛蘭森警告，投資人對於今年一開年勁揚局面不應太過興奮。（美聯社）

知名長期投資 策略大師、GMO聯合創始人葛蘭森（Jeremy Grantham）警告，美國股市泡沫破裂遠未結束，投資人對今年一開年勁揚局面不應太過興奮。

事實上，這位現年84歲的基金經理人在周二發布的一份報告中表示，他計算得出標普500指數 今年年底價位應在3,200點左右，相當於全年下跌近17%，且從當前水準下跌20%。葛蘭森認為，標普500指數在2023年一段時間裡可能會低於這一水準，徘廻於3,000點附近。

葛蘭森在波士頓受訪時說：「問題涉及的範圍比平常更大，或許是我比我見過的都大。」

「可能出差錯的狀況比對的狀況要多，」他說：「事情肯定有出錯的可能，且就全球而言，整個體系也可能會開始向完全錯誤的方向發展。」

葛蘭森身為華爾街長期以來最著名大空頭，甚至不排除標普500指數可能「慘跌」，下探到2,000點左右。

在全球金融危機之後的十年中，價值策略的回報率並不亮眼，而成長股則一路帶領美股創下有史以來最長的牛市。但如今，隨著聯準會（Fed）設法通過急進升息來遏制居高不下的通膨，價值策略又重現活力。GMO的「股票 錯位策略基金」做多價值股，並做空那些價位處於「不切實際的成長預期」的公司。這檔基金去年至11月獲利近15%。

葛蘭森表示，過去一年中，價值股的表現「好得多」，且同期表現優於成長股。他說，在此之前，成長股維持了10年的穩健成長，不過在此之前的幾十年裡，價值股的表現始終更為出色。「若對比價值股與成長股，價值股布局上仍比成長股更具吸引力，」他解釋說，「價值股已回升了一半，但仍然相對便宜。」他表示，未來一兩年內價值股表現可能優於成長股20個百分點。

至於什麼是當前可能有吸引力的股票，葛蘭森表示，投資人可以將價值股分成四等份。由「相當便宜」的股票組成的第三等份去年表現不錯，如今已非最有魅力的一組。而「最便宜」的股票組成的第四等份今年或許表現最好，「這組會有很好的時機」。

葛蘭森認為，當前股市進一步出現陣痛的過程，和1929年、1972年和2000年出現罕見的「投資人信心崩潰」後出現的泡沫破裂相似。很多人將去年股市下跌歸因於俄烏戰爭和通膨飆漲，或新冠肺炎疫情導致成長放緩以及隨之而來的供應鏈問題，但葛蘭森認為，不論如何，市場都面臨報應的時候。

葛蘭森表示，泡沫破裂的第一個也是「最容易的」階段已經結束，但下一階段更為複雜。1月以及總統任期周期當前階段的季節性走強，都可能市場在今年一開始保持強旺。

他在報告中論道， 「這種高漲的信心只要一針即破，導致頭一波快速而嚴重的下跌，」「這還只是多起待發狀況的一環且全非意外。但經過幾次精彩的熊市反彈之後，我們目前正接近可靠性極低且更為複雜的最後階段。」