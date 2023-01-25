蛋價暴漲 傳因供應商哄抬

雞蛋價格飆漲遭指人為操控，但業界否認。（路透）

雞蛋 價格在2022年飆升至歷史新高，但某個團體聲稱這股趨勢是由於業者操縱價格所致。

根據勞工統計局的數據，12月大型A級雞蛋平均每打4.25元，比去年同期的1.79美元上漲138%。產業普遍解釋這是因為歷史性的禽流感 爆發，殺死了數千萬隻蛋雞，成為價格上漲的主要驅動力。

但由蛋農組成的產業組織「農場行動」(Farm Action)致函聯邦貿易委員會(FTC)表示，「真正的罪魁禍首」是主要雞蛋生產商之間為操縱和哄抬價格而採取的「串通計畫」。

信中指出，這讓雞蛋生產商「獲取高達40%的巨額利潤 」。要求FTC主席Lina Khan調查潛在的暴利行為和「違規行為」。

美國2022年爆發史上最致命的禽流感。美國農業部表示，「高致死率禽流感」導致47州約5800萬隻禽類死亡。之前的記錄是在2015年創下的5050萬隻禽類死亡。

根據美上周的數據，12月平均蛋雞數量較上年同期下降5%，總數為3.74億隻。數據顯示，同期食用雞蛋總產量下降6.6%至6.522億顆。

Farm Action聲稱這些產業數據似乎與去年雞蛋價格上漲兩位數或三位數的百分比不符，「與業者說法相反，雞蛋價格上漲並不是『天災』，它只是單純的暴利行為。」

例如，美國最大雞蛋生產商Cal-Maine Foods的獲利「每年每季都隨著雞蛋價格的上漲而同步成長。該公司財報顯示，在截至11月26日的26周內，利潤增加了10倍。

Cal-Maine Foods副總裁兼財務長鮑曼(Max Bowman)否認這些指控，聲稱美國雞蛋市場「即使在正常情況下也競爭激烈且波動很大」。

他表示，禽流感是最顯著的驅動因素，而雞蛋需求依然強勁。此外，飼料、勞動力、燃料和包裝的費用也「大幅上漲」，導致總體生產成本上升，最終導致雞蛋批發和零售價格上漲。