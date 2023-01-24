亞馬遜在印度 提供空運

亞馬遜開始在印度提供空運服務，並在亞洲擴張，即使該公司線上銷售成長放緩，並促使其削減成本。該公司23日開始使用由合作夥伴Quikjet Cargo Airlines Pvt經營的波音737-800飛機的貨運能力，並將於24日 開始採用第二架飛機發貨。Amazon Air將自海得拉巴、班加羅爾、新德里和孟買發貨。

葉倫指勞力通膨是利多

財政部長葉倫表示，美國強勁的勞動市場和緩和的通膨是「非常有希望的跡象」。她指出，過去6個月美國通膨傳出好消息，能源價格、運費和商品價格均有所下降，供應鏈問題也基本得到緩解。她預計未來6個月出租房屋價格將有所回落，這也將有所幫助。

25% iPhone將在印生產

印度商務和工業部長戈亞爾(Piyush Goyal)表示，蘋果 希望在印度生產25%的iPhone。他在一場會議上指出，「蘋果已經在印度製造了大約5-7%的產品。如果我沒記錯的話，他們的目標是將其製造量提高到25%。」蘋果自2017年以來一直在印度生產iPhone，但通常是舊款型號。

艾默生不會提名NI董事

美國工業軟體公司艾默生電氣(Emerson Electric Co)表示，不會提名測試和測量設備製造商NI Corp的董事，並保持其收購要約價格不變。艾默生上周披露對NI每股53元的收購報價，幾個月來它一直試圖收購NI但未成功，因為它看好自動化產業的樂觀需求。

NHTSA結束福特SUV調查

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)結束了對147萬輛福特Explorer SUV為期6年的調查，原因是報導指稱車廂內有廢氣氣味和彌漫一氧化碳，但沒有要求召回。NHTSA 表示，調查發現「2011-2017款福特Explorer車型在準確測量時產生的乘員艙一氧化碳水平低於當前公認的健康標準」。

Spotify裁員 6%或600人

Spotify Technology SA宣布裁員6%，約600人，並承擔高達近5000萬元的相關費用；加入科技業大規模裁員之列，為可能出現的經濟衰退預做準備。而在該公司工作4年多的內容和廣告主管奧斯特羅夫(Dawn Ostroff)即將離職。奧斯特羅夫協助塑造了Spotify的播客業務，並帶領度過不少風波。