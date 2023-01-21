Fed鷹派理事沃勒支持下次升息1碼 市場認為已幾成定局

Fed立場向來偏鷹派的理事沃勒表示，他支持在下次開會時，再度縮小升息幅度。（美聯社）

美國聯準會（Fed）立場向來偏鷹派的理事沃勒（Christopher Waller）表示，他支持在下次開會時，再度縮小升息 幅度，因為近來有一些「好消息」，強化Fed在2月1日升息1碼的預期。目前市場預估Fed下次開會升息1碼的機率已逼近100%。

沃勒20日在紐約向外交關係協會發表演說時表示，「根據目前數據，眼前的亂流似乎不強，我目前偏好在本月底開始的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的下次會議，升息25個基點」，但「在那之後，我們要邁向2%的通膨目標仍有長路要走，我預期會支持繼續緊縮貨幣政策。」

Fed即將進入1月31日~2月1日r決策會議前的靜默期，沃勒的談話是靜默期前最後一次事先安排的公開評論。重要的是，沃勒是Fed主要通膨鷹派之一，也是去年倡議激進升息的決策官員之一，連他都支持下次會議只要升息1碼，具有重要意義。此前，今年有決策投票權的費城聯準銀行總裁哈克，也重申放慢緊縮步伐，因通膨日漸降溫。

芝加哥商業交易所的FedWatch工具顯示，市場認為Fed在2月1日決議升息1碼，提高聯邦資金利率 區間到4.5%~4.75區間的機率，已達99.3%。Evercore ISI副董事長古哈本周指出，Fed下次會議將「鷹派升息」1碼，但安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗20日接受彭博資訊訪問時主張，Fed下次應該升息2碼，「我寧可現在先擺脫緊縮，而非等到經濟減弱之時」。

沃勒也說，Fed可能「相當接近」讓利率達到「足夠緊縮」能控制通膨的水準，目前市場預估的終點利率和Fed看法相去不遠，而市場預期今年會降息 ，反映投資人更樂觀預估通膨將迅速消退，若這個發展成真，他樂見其成，但不會仰賴這種樂觀預期，他依然「審慎」看待通膨的路徑，「還沒準備大幅改變」他對通膨展望的看法。

他表示，「我們須觀察通膨在夏季的演進」，「我們的看法不同，通膨不會神奇地消退」，Fed也須確保通膨不會回升，代表會維持利率在更高的水準更久，以管理這項風險，暗示今年底之前不會降息。他也強調，Fed升息的目標不是要讓經濟活動停擺，他仍樂觀預估Fed能避免讓美國經濟陷入衰退，達成「軟著陸」。

他也暗示Fed放慢縮減資產負債表腳步的條件，指出若銀行準備金占國內生產毛額（GDP）比率降到10%或11%，Fed可能會開始放慢縮表步伐。他說，2019年1月時，銀行業存放在Fed的準備金約相當於GDP的8%~9%，「一切運作良好」。相較下，目前銀行準備金與附買回協議金額略高於5.6兆美元，約占去年第3季GDP的22%。

Fed目前每月縮表規模為950億美元，包括每月減持多達600億美元的美國公債、350億美元的抵押擔保證券（MBS）。