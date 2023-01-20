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英特爾擴大裁撤加州員工 暗示可能裁更多

彭博：荷、日1月底將加入美國圍堵中國晶片行列

財經簡訊

財經新聞組／整理

赫茲與丹佛合作廣設充電站

赫茲租車正與丹佛市合作建設充電基礎建設，以支持向電動車過渡的政策。該公司也希望與其他城市合作。這項合作夥伴關係是針對租車者，包括那些可能是第一次或在不熟悉的地區租用電動車的駕駛人，協助他們完成通常不熟悉的充電任務。丹佛市也將全力提高電動車的可用性和教育。

特斯拉德國廠應擴大產能

特斯拉德國Gruenheide廠仍有許多工作要做，該工廠所在州的經濟局長補充說應該加快生產速度以減少客戶等待時間。他補充說，雖然當地其他公司都在努力尋找人才，但特斯拉每周招聘200至300人，目前勞動總數約為9000人。特斯拉基本款Model Y預計交車時間已從1至3月延後到2至3月。

漲價難抵銷量減 寶鹼業績跌

寶鹼上季營收和獲利同比下降，原因是價格上漲難以抵消銷量下降的影響。截至12月31日當季，該公司淨利39億元，合每股1.59元，不計項目，低於去年同期的42.2億元或每股1.66元。淨銷售額下降1%至207.7億元，高於分析師預測的207.3億元。剔除外匯、收購和資產剝離影響的有機收入成長5%。

勒索軟體攻擊百勝英國餐廳

百勝餐飲集團表示，勒索軟體攻擊影響了該公司的某些資訊科技系統，導致英國近300家餐廳關閉一天。該公司補充說，所有商店現在都已恢復運作，並且已經啟動了對該事件的回應協議檢測。它沒有具體說明哪些餐廳受到影響。

WhatsApp遭罰550萬歐元

Meta子公司WhatsApp因違反歐盟隱私法而被愛爾蘭數據隱私專員(DPC)處以550萬歐元罰款。DPC表示，WhatsApp必須重新評估它如何使用個資來改進服務。DPC曾於2021年9月對WhatsApp處以2.25億歐元罰款，也是因為在與這次處理投訴的同一時間段內發生違規行為。

亞馬遜中止慈善捐贈計畫

亞馬遜宣布在2月20日前關閉其慈善捐贈計畫；這是該公司廣泛努力削減成本的最新動作。亞馬遜2013年推出名為「AmazonSmile」計畫，將網站上符合條件的購買商品抽取一定比例捐贈給購物者選擇的慈善組織。亞馬遜表示，自該計畫啟動以來，已向慈善機構捐贈大約5億元。

特斯拉 亞馬遜 WhatsApp

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