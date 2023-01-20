憂Fed續升息 股指連跌3日

美股繼續下跌，因為投資 人越來越擔心Fed將繼續升息，雖然跡象顯示通膨正在放緩。

道瓊工業平均指數 下跌252.4點或0.76%至3萬3044.56點，連續第3個交易日下跌，並回吐了新年至今的漲幅。史坦普500指數下跌30.01點或0.76%至3898.85點。那斯達克綜合指數下跌104.74點或0.96%至1萬852.27點。史指和那指本月仍呈上揚。

所有主要股指都可望迎來3周來首見下跌。道指本周目前下跌3.67%，將創下9月以來最差單周表現。史指和那指本周均下跌超過2%。

勞工部報告，上周初請失業金人數降至6月下旬以來最低水平，股指延續跌勢，因為這向投資人發出訊號，代表在經濟放緩的情況下，勞動市場具有韌性。

投資人一直在分析其他近期經濟數據和Fed官員的言論，以尋找有關利率 將會走多高的線索。

美國個人投資者協會(AAII)最新的每周調查顯示，看漲情緒升至9周以來最高水平的31%，高於上周的24%，略低於11月中旬創下的去年高點33.5%。

看跌情緒降至11周以來最低點33.1%，上周為39.9%，遠低於9月中旬創下的去年高點60.9%。

Fed理事布雷納德表示，即使最近跡象顯示通膨正在減弱，但她預計利率將保持高位。