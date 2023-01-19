獲利了結賣壓大 道指跌逾600點

道瓊工業平均指數 暴跌逾600點，因投資 人從2023年1月的部分強勁漲幅中獲利了結，而且令人失望的12月零售銷售數據引發人們對經濟衰退的擔憂。銀行股領跌。

道指下跌613.89點或1.81%至3萬3296.96點。史坦普500指數下跌62.11點或1.56%收3928.86點，為12月15日以來最低水平。那斯達克綜合指數下跌138.1點或1.24%收1萬957.01點，結束連續7天漲勢。

隨著10年期美國國債殖利率跌至9月以來最低水平，摩根大通、美國商銀和富國銀行股價 下跌。Zions和Fifth Third等地區性銀行的股價跌幅更大。

此外，微軟宣布計畫解雇約1萬名員工，也打擊了投資人情緒。該股收跌並拖累道指走低。

在經濟數據方面，投資者消化了最新的零售銷售數據，該數據顯示12月下降1.1%，略大於下跌1%的預測。

他們還評估了生產者物價指數(PPI)的最新讀數。12月PPI下降0.5%，遠大於《道瓊》經濟學家預計的下降0.1%。這讓曾寄望通膨回落和Fed放慢升息步伐的投資人鬆了一口氣。

自今年年初以來，投資人一直享受著股市強勁的上漲動能，許多人在18日下跌之前就開始懷疑市場的實力。道指本月仍上漲0.45%，而史指和那指分別上漲2.33%和4.69%。