無懼衰退 航空業看好「錢景」

航空旅遊需求強勁，業者不擔心經濟衰退。（路透）

雖然經濟學家和分析師表示經濟衰退的風險已經上升，但財務業績強勁的美國航空業者仍對旅遊需求抱持樂觀態度。

航空業者正享受著自新冠疫情 以來最強勁的旅遊需求，主要得益於重新開放封閉邊界、美元走強和企業差旅增加。

聯合航空預測今年獲利至少增加4倍，因為它預計渴望旅遊的客戶會坐滿飛機。同樣，達美航空預計今年全年獲利將翻一倍。

聖路易斯Fed在上個月的報告中表示，50州中有超過半數表現出經濟活動放緩的跡象，突破預示經濟衰退即將來臨的關鍵門檻。

經濟前景惡化和美國家庭財務脆弱性，加劇引發了對消費者支出的擔憂。

旺盛的需求有助航空業者提高票價來降低燃料和勞動成本，但消費者支出的任何放緩預計都會削弱它們的定價權力。

航空公司主管正在淡化這種風險，聲稱報復性旅遊依然強烈。他們說，乘客收入與整體經濟之間的關係正在恢復到疫情前的趨勢。

聯航估計國內航線客運收入過去約占全美GDP的0.5%。它預計今年將恢復這個水平，從而使該行業今年營收 增加15%。

根據達美航空的估算，2023 年消費者將在旅遊上花費300億元。

在假期旅遊旺季之後，第1季往往是該產業最疲軟的季節。但達美航空上周表示，與2019年相比，本季每個月的提前預訂在乘客收入和數量方面都「明顯」領先。

該公司表示，飛往歐洲的航班需求也很強勁，預計春季和夏季將產生創紀錄的收入。

與此同時，整體產業的人員短缺和飛機短缺預計將持續存在並限制運力增加，從而支撐航空公司目前享有的定價權。

聯航預計本季每可用座位英里的總收入將較一年前增加25%。這項數據是航空公司營收和定價能力的重要指標。