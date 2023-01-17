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消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

等待Fed降息 股指先跌後漲

財經新聞組／綜合報導

美國12月CPI年增率連續第6個月放緩，讓投資人更加相信Fed已步上削減升息的道路。市場的樂觀情緒推動美股上周大漲，那斯達克綜合指數和史坦普500指數都創下兩個月來最佳單周表現。

但隨著美國經濟逐步陷入衰退，美股可能很快要面臨陣痛期。

美國商銀策略師哈奈特(Michael Hartnett)領導的團隊在最近的報告中寫道，預計史指將在上半年下跌近10%至3600點，隨後在下半年反彈17%至4200點。

他們表示，在經濟和獲利衰退期間進行交易「需要耐心」，而這種「痛苦交易」將持續到Fed的利率預測、債券殖利率和信貸利差釋放出「金髮姑娘」的訊號，也就是經濟高速成長而通膨同時保持平穩的狀態。這意味著在Fed釋放出降息訊號之前，美股仍面臨下行風險。

Fed月初發布的上次會議紀錄向市場傳遞了一個訊信：如果股市大幅反彈，將大大延長經濟痛苦的時間。但市場並不在意，自當時至今，史指已大幅反彈。

12月CPI繼續放緩，密西根大學消費者信心指數對1年期通膨預期創2021年4月來新低，進一步顯示物價壓力已經見頂，使Fed再次放緩升息步伐的預期升溫。

巴克萊策略師考烏(Emmanuel Cau)在近期報告中寫道：「市場可能有充分的理由認為通膨水平仍然保持在半滿水平，並對Fed的鷹派言論不屑一顧。」「如今，更多物價壓力放緩的跡象不僅出現在製造業，也出現在服務業，就業市場也出現了一些趨勢。」

不過，隨著摩根大通等華爾街投行正式展開第4季財報季，市場焦點將很快轉向企業獲利。

高盛策略師柯斯汀(David Kostin)的團隊在上周報告中寫道，「史指成分股業績修正預示著硬著陸」，即使預計將出現軟著陸。他們表示，如果經濟沒有衰退，今年史指成分股的每股獲利將持平。

除了哈奈特，多數華爾街分析師均認為美股今年注定不得安寧。

Stifel首席股票策略師班尼斯特(Barry Bannister)認為，「痛苦交易」將發生在下半年，上半年則有望出現反彈。他擔心通膨將在今年稍晚時再度反彈，迫使Fed重新收緊金融狀況。

美國商銀股票和量化策略主管蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)也指出，今年美股表現將不會很出色，史指可能最終上漲至4600點，較當前水平上漲15% ；但期間可能觸及3000點底部，較當前水平下跌約25%。

她說：「我認為企業分析師在未來的獲利率、成本壓力和定價能力方面可能不那麼有信心。我們將看到預期下修，而且很可能發生在企業財測擴大下修2023年獲利預期之後。」

FactSet數據顯示，史指2023年每股獲利預期共識為231.05元，仍遠高於美商銀預估的200元。

摩根史坦利首席美國股票策略師威爾森(Mike Wilson)及其團隊表示，目前對2023年企業獲利的預期「實質過高」，並指出，由於獲利風險偏高，股票的風險溢價(ERP)「過低」。

他的團隊認為，美股2023年可能再下跌22%。而對史指每股獲利的基準預測為195元，熊市預測為180元。（財經新聞組）

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