航空公司提高門檻 旅客賺哩程數變更難了

航空公司擬提高獲取菁英飛行常客等級的門檻，必須比過去消費更多才有資格晉升為菁英。路透

近幾年航空菁英級(elite)乘客變多了，登機時，服務人員呼叫有特殊身分的人預先登機，往往湧現大批人潮，不像早年只有零星幾人，人人都成了貴賓。航空公司注意到這種現象，今年將提高門檻，讓旅客賺取哩程變得較困難。

越來越多人花錢不手軟，刷卡消費累積大量航空哩程點數，這類旅客在飛機前艙和機場 貴賓室明顯增加。

航空公司正致力因應大手筆消費型貴賓激增的情況。

全美最大航空業者達美航空(Delta Airlines)、美國航空(American Airlines)及聯合航空 United Airlines)正提高獲取菁英飛行常客等級的門檻，必須比過去消費更多才有資格晉升為菁英，享有免費升級、提前登機、打折或免費休息室等福利。

航空業高管表示，疫情 期間人們減少搭機，航空公司祭出因應之道，即使忠實常客未達到尋常的年度飛行門檻，仍得延長其身分，另一方面， 一般消費者持續刷獎勵信用卡 消費、累積點數和津貼，導致菁英人數大增。

在紐約經營二手服裝店的 27 歲女士奧索里奧 (Damaris Osorio) 因刷卡積點而晉身為貴賓，儘管一點也不富有，卻經常使用機場貴賓室，去年和未婚夫前往巴西、智利、阿根廷和義大利，所搭乘航班都用刷卡積分支付。

奧索里奧因刷用美國運通卡獲積點而能使用貴賓休息室American Express Centurion Lounges，她說，休息室有很多人，她總是盡早進入、有效率的帶走想要的東西。

刷用美國運通卡享用貴賓休息室的福利門檻即將提高，從下個月起，美國運通白金卡(Amex Platinum)持卡人每帶另一人到休息室要付50美元，目前可免費帶兩人。

人人特別 等於沒特別

對航空公司來說，疫情期間政府提供數十億美元援助，但兩年來仍虧損350億美元，大量靠著高額支出取得菁英貴賓身分的人湧現，成了要正視的議題；如今航空業者重新獲利、旅遊業回暖，乘客願意為取得更大座位或隱私多付費用。

疫情下，航空業者因信用卡夥伴而得到不少幫助，他們向信用卡公司出售里程，帶來數十億美元收入。

如今，很多人渴望兌現積點。

達美航空表示，今年國際商務艙、加長空間座位以及其他來源的高端產品和非機票收入將占銷售額的57%，高於2014年的44%和2019年疫情前的53%。

達美在有些乘客抱怨Sky Club機場貴賓室擁擠後，去年年底表示將提高這些設施的收費、使用資格並設定限制，2022年初規定三小時使用時限，並為高地位者開闢VIP專用道。

達美執行長巴斯蒂安 (Ed Bastian) 說，必須解決問題，力求真正的公平，如果人人都特別，就沒有人真正感到特別。

聯航客戶長喬喬(Linda Jojo)也表達類似看法，她說，假如每個人都有地位，等於沒有人有地位。

聯航去年11月表示將提高獲得特殊地位和津貼的門檻；此外，在丹佛國際機場的樞紐中心新設迷你休息室，提供給乘坐區域支線飛機的旅客，以便在較大設施中騰出空間。

美航上個月稱，將提高AAdvantage飛行常客計畫最低菁英級別的門檻，必須花更多錢或乘坐更多哩程累積4萬點積分才能取得金卡身分，之前只要3萬點。

提高消費 換更高待遇

達美、美航、聯航和美國運通公司一直在開設更大機場貴賓室，以容納更多旅客。

美航與英國航空(British Airways)去年11月在甘迺迪國際機場開設新的高檔休息室，配備淋浴、酒吧和寬大工作空間；這三個休息室面積大約是美航之前在甘迺迪機場休息室的兩倍。

幾家提供全方位服務的航空公司也放棄長途頭等艙，轉而提供更多介於商務艙和經濟艙之間的豪華經濟艙座位、以及更大商務艙 。

許多新商務艙座位比過去頭等艙更寬敞，配備更多設施。

美航計畫在飛行長途航線的舊機上取消獨立頭等艙，改採帶門的套房式新設計；預計2026年，長途機隊高級座位將增加45%以上。

搭機需求強勁，消費者今年想用哩程兌換航班可能要花更多錢。

協助消費者用積分預訂旅行的兼職顧問卡拉科 (Michael Calarco)說，旅行限制解除後，很多航班都滿載，很難用積點訂到座位，建議乘客訂票時保有彈性，盡可能避免假期出遊。