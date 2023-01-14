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消化銀行財報 那指周漲4.8%

財經新聞組／綜合報導

由於投資者消化了銀行財報並看好通膨將在2023年緩解，美股收漲。

所有主要股指都在開盤下跌後奮力上漲。道瓊工業平均指數上漲112.64點或0.33%至3萬4302.61點。史坦普500指數上漲15.92點或0.4%至3999.09點。那斯達克綜合指數上漲78.05點或0.71%至1萬1079.16點。

史指和那指均連續第二周上漲，同創去年11月以來最佳單周表現。以科技股為主的那指本周上漲4.82%，表現出色。史指上漲2.67%，道指上漲2%。

富國銀行上季獲利減少一半，它表示正在為經濟「比過去幾季更糟」預做準備。

摩根大通的營收超出預期，但即便如此，該行警告，它正在提撥更多資金來彌補信貸損失，因為「溫和衰退」是其「核心假設」。該行本季提供了23億元的信貸損失準備金，較第3季增加了49%。

花旗集團和美國商銀的CEO也表示，預計會出現「溫和的衰退」。但第4季業績顯示，即使通膨和Fed升息，美國消費者仍然保持堅挺。

其他個股方面，達美航空的獲利和營收超過2022年最後一季的預期。但是該股下跌3.52%。

經濟數據方面，密西根大學消費者信心調查顯示，1年期通膨預期降至4%，連續第3個月下降，為2021年4月以來最低水平。

指數 營收 投資

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