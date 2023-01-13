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世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

衰退在即 Pimco：債優於股

財經新聞組／綜合報導

固定收益投資巨頭太平洋投資管理公司(Pimco)在最新報告中表示，隨著今年經濟衰退的逼近，投資債券的理由更加充分。

管理約1.7兆元資產的Pimco指出，雖然經濟衰退可能會進一步挑戰股票等風險較高的資產，但「在殖利率於2022年重新走高、經濟可能在2023年出現衰退之後，我們繼續看到投資債券的強大理由」。

該公司預期出現「適度衰退和溫和通脹」。在這種環境下，債券「既有誘人的回報，又有降低下行風險的潛力」。

Pimco表示，殖利率在5.1%以上的美國核心債券基金「在出現更糟結果時，可能會緩解其他資產提供額外的下行壓力」。Fed「可能會將名目聯邦基金利率提升到5%左右，這已大多數反映在市場價格中，並反映在Fed自己的預測中」。

Pimco主張對利率風險保持中立，並預計10年期美國國債殖利率在3.25%至4.25%左右。且強調Pimco「不會根據前景和估值對目前的部位做出重大調整」，相反地，Pimc「專注於在一系列合理的條件下辨別不對稱交易，以補充當前部位」。

其中一個領域是通膨債券，雖然周期性前景是反通膨，但考慮到核心通膨與當前定價之間的不確定性，美國通膨保值債券(inflation - protected Securities)「可能表現良好」。抵押貸款支持證券(MBS)的前景是穩健的，「預期利率波動的下降將支持MBS。」

在更全面的新興市場中，「估值處於歷史低位」，但「絕大幅度將取決於Fed抑制通膨的能力，以及中國重振經濟活動的能力」。「新興市場似乎可望在未來表現良好，但在貨幣政策前景變得更加明朗之前，我們仍維持謹慎。」（財經新聞組）

殖利率 債券 投資

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