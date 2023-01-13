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報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

報告：倉儲率仍高 但價格持平

財經新聞組／綜合報導
零售商庫存雖降低，但倉庫儲存率並未下降。（歐新社）
零售商庫存雖降低，但倉庫儲存率並未下降。（歐新社）

根據WarehouseQuote發布的倉庫定價指數報告，全美倉庫儲存率仍然很高，但2022年第4季的價格並未出現上漲。

WarehouseQuote行銷長布倫克(Jordan Brunk)表示：「由於庫存在11月和12月沒有大幅下降，因此利用率保持在這些水平。」

倉庫定價和庫存數據是消費者實力的指標。即使供應鏈通膨放緩，倉儲費率仍然很高，因為庫存很多，可用空間較少。當消費者採購時，需求增加，零售商從倉庫中取出更多庫存，高空置率會對倉庫費率造成壓力。

去年出現歷史性的高庫存水平，因為業者認為消費者會繼續購買而引進大量供應。但隨著紓困資金減弱以及高通膨導致更廣泛的經濟放緩，消費者支出縮減，購物者變得更加挑剔，迫使零售商大幅降價以清倉產品。

因此，庫存增加有所下降，但WarehouseQuote在報告中表示，「在達到『正常』庫存水平之前還有很長的路要走。」

它指出，零售庫存在2021年10月至2022年10月的12個月期間內成長了17%。

布倫克表示，即使庫存趨勢下降，供應鏈通膨放緩，預計由於低空置率、工業廠房租金和勞動成本的結合。加上資金成本上升和經濟放緩，新增倉儲能力不足，倉庫儲存價格將繼續穩步上漲，

在去年最後三季價格上漲的區域中，東北地區漲幅最高，較2022年第1季上揚12%。中西部和西岸地區也分別上漲8%和7%。

這是因為海外貨運量從加州轉移到以紐約為首的東岸港口。布倫克說，「港口流量的增加導致東北地區倉儲價格上漲。隨著貿易繼續穩步向東岸和墨西哥灣地區轉移，我們將繼續關注這一趨勢。」

幾個月來，紐約一直是美國最繁忙的港口，超過加州並威脅其長期的領先地位。由於擔心工會和港口管理鬥爭，托運人已經離開包括洛杉磯和長灘在內的港口。

加州 供應鏈 零售商

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