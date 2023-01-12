歐美利差縮減 歐元前景看好

新的一年充滿不確定性，但分析師對歐元前景卻抱持樂觀態度。去年歐元疲軟源自Fed積極收緊貨幣政策，而歐洲央行(ECB)在升息以遏制失控的通膨方面動作略慢。分析師強調，即將公布的數據趨勢顯示，歐盟需要繼續保持強硬態度，而美國升息可能會降溫。利差的縮小將有利歐元。

利率 下滑 房貸申請量僅微增

房貸利率上周大幅下降。推動了希望節省每月付款的現有房主需求，但對激發潛在購屋者的興趣不大。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周僅成長1.2%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.58%降至6.42%。

WEF：通膨是最大短期風險

世界經濟論壇(WEF)的年度全球風險報告強調，生活成本危機是當今世界面臨的最大短期風險，而氣候變遷則是最大的長期威脅。這份由Marsh McLennan和蘇黎世保險集團聯合製作的報告指出，俄烏戰爭和新冠疫情導致的能源危機、糧食短缺和通貨膨脹，是最緊迫的全球問題。

傳特斯拉 印尼設廠 產能百萬

《彭博》報導，特斯拉即將就在印尼建設產能100萬輛的生產設施達成初步協議。印尼投資部長證實了談判，會談包括生產設施計畫和促進公司供應鏈的方案。特斯拉除上海、奧斯汀、柏林和加州弗里蒙特的超級工廠外，還將在墨西哥新建一家工廠。

兩大可樂遭FTC調查競爭行為

雖然報導指稱，聯邦貿易委員會(FTC)正對可口可樂和百事可樂的美國飲料市場定價行為進行初步調查，但美國商銀認為，兩家公司面臨的監管壓力還不到取消這兩家公司「買入」評級的地步。由於價格上漲並沒有超過通膨，它們的獲利率正在被壓縮。這很難與反競爭行為劃上等號。

Netflix 明年將直播SAG頒獎

Netflix Inc將自2024年起直播年度美國演員工會(SAG)頒獎典禮，同時研究將直播節目導入其服務內容中。這家串流媒體巨頭獲得SAG獎轉播權；該獎項原本是由有線電視網TNT和TBS負責轉播。Netflix將在其YouTube頻道上播放今年的頒獎典禮，並在明年在Netflix平台上向訂閱者播放頒獎典禮。