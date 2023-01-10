高盛大裁員 傳將砍3200人

知情人士透露，高盛本周將展開歷來規模數一數二大的裁員行動，將裁汰約3200人。(路透)

總經逆風開始對各產業造成影響。近來除科技大廠進行裁員 外，華爾街各大投銀也紛傳裁員和減薪情事。彭博報導，高盛 集團本周將展開歷來規模數一數二大的裁員行動，預定裁汰約3,200人。上回高盛裁這麼多人，要追溯至2008年金融危機，當時逾3000人丟掉飯碗，占員工總數近10%。

知情人士透露，高盛料將在本周展開裁員，受影響的總人數不超過3200人，其中逾三分之一可能來自該公司核心業務的交易和銀行部門，顯示這波裁員的範圍之廣。高盛還準備公布新部門的財務數據，這個擁有信用卡和分期貸款業務的部門，稅前虧損將超過20億美元。

路透的消息來源則說，高盛預定11日開始裁員。

由於近幾年新增到部門人員的非前台職位，也會納入其中，使得這波裁員的幅度有所增加，高盛仍計畫繼續招聘，包括在今年稍晚開設常規分析師的課程。

數據顯示，在高盛執行長蘇德巍的帶領下，該公司員工總數自2018年底以來躍增34%，截至去年9月底，超過4.9萬人。高盛每年向來會汰除部分績效不佳員工，在疫情期間卻決定不這麼做，這也對今年的裁員規模造成影響。

各項業務都成長放緩，進軍消金業務成本高昂、市場展望充滿不確定性，促使高盛削減成本。而且，當前市場交易不復熱絡，藉企業併購與籌資來收取手續費因而減少，整個華爾街都大受打擊，加上資產價格暴跌，讓高盛另一個一年前的巨大收入來源銳減。在高盛近年來進軍零售銀行、而這些部門去年累積虧損速度又比預期快之際，這些產業大趨勢又讓高盛處境更艱難。

如今這波裁員代表，即便高盛若干業務今年表現出色，仍必須承受這些痛苦，因為整家公司的業績無法達到為股東設定的目標。

業績不達標，在名為平台解決方案（Platform Solution）的新部門尤為明顯，這是高盛去年10月改組而成的新部門，業務涵蓋交易金融（transaction banking）、金融技術平台組合，專業貸款機構GreenSky等。由於新的會計規定迫使高盛放貸、支出膨脹時，提列更多備抵呆帳，該部門預計受到超過20億美元的打擊。

市場傳聞台灣高盛也將受到波及。對此，高盛集團則不做任何評論。目前在台的高盛證券 業務以經紀、承銷為主，為外資主要進出的券商之一，以最近一季2022年第4季證券商成交金額來看，高盛證券名列在前十大券商之列，在外資券商中，排名緊跟在瑞銀、美林、摩根大通、摩根史坦利等外資券商後。

針對裁員一事，高盛集團雖不做任何評論，不過據外資圈知情人士指出，過去十年來台灣高盛證券一路採行人力精簡政策，目前在台人數含研究部門、業務單位等已縮減至50人以下。時值總部大舉裁員，預期台灣高盛受波及的影響程度應會非常低。