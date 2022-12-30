我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣面對抗中威脅 前防長艾思博：準備不夠

中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

串流媒體高管：明年也不好過

財經新聞組／綜合報導
今年串流媒體不好過，明年可能一樣難受。（路透）
今年串流媒體不好過，明年可能一樣難受。（路透）

由於串流媒體用戶成長放緩和廣告市場惡化，今年媒體股大幅震盪，企業市值縮水數十億美元。媒體高管和產業分析師表示，這種痛苦可能會持續到2023年上半年。

迪士尼和華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)這兩家正轉型至串流媒體的公司，最近幾天股價都創下52周新低。今年以來，華納股價下跌超過60%，迪士尼下跌超過45%。

媒體業已經到了一個轉折點，因為串流媒體服務之間的競爭達到史上最高水平，而且消費者對訂閱越來越挑剔。最重要的是，業者正在面臨偏低的廣告收入和更多的退訂。某些人士預計不久的將來將會出現產業整合。

Solomon Partners媒體和娛樂投資銀行業務主管博伊德曼(Mark Boidman)說，「整個產業一片混亂。」「多年來，每個人都在說科技將改變媒體世界，事實的確如此。但現在更處於關鍵時刻。」他預測串流媒體整合將在2023年變得更加重要。

對於市場來說，這是艱難的一年。串流媒體巨頭Netflix股價下跌超過50%，市值縮水一半至約1230億元。

當Netflix第1季財報顯示十多年來首度流失訂戶時，對整個產業引發衝擊波。這家串流媒體巨頭將原因歸咎於競爭加劇。它還開始為客戶探索一種廣告版、更平價的套餐，而這是該公司長期以來表示不會做的事情。

此後，其他媒體公司也紛紛跟進。

與此同時，迪士尼自疫情初期以來一直面臨挑戰，當時電影院和主題公園關閉了幾個月。迪士尼的財務業績近幾個月受到密切關注，在11月公布令人失望的財報後，該公司董事會罷免了查佩克(Bob Chapek)，並召回長期擔任前任CEO的艾格(Bob Iger)。

華納的股票今年受到重創，因為這家新合併公司的管理層一直在削減成本，預警廣告市場艱難，並專注於在未來使其串流媒體業務獲利。

迪士尼 股價 電影院

上一則

越南今年GDP增逾8% 亞洲居冠

下一則

阿里力拚科技 高層主管大換血

延伸閱讀

憂被問宋仲基？宋慧喬Netflix新劇「主演都不受訪」

憂被問宋仲基？宋慧喬Netflix新劇「主演都不受訪」
劉強東整治京東 罵部分高管「騙子」靠PPT洗腦

劉強東整治京東 罵部分高管「騙子」靠PPT洗腦
劉強東痛罵京東高管是騙子：只會做PPT忽悠我

劉強東痛罵京東高管是騙子：只會做PPT忽悠我
正妹穿太辣 迪士尼員工送T恤：拜託換掉

正妹穿太辣 迪士尼員工送T恤：拜託換掉

熱門新聞

MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，投資人若想省下資金，最好別買五樣資產。（美聯社）

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

2022-12-28 00:54
在美國給小費的風氣似乎無處不在，但顧客給小費看似有很大的自主性，實則不然。（路透資料照片）

數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋

2022-12-26 20:50
「股神」巴菲特。美聯社

美股現吉兆：巴菲特說的「金錢移轉」可能正發生

2022-12-23 11:05
憑藉高額折扣和慷慨送優惠券，Temu 9月在美國推出以來人氣高漲。（取材自Temu官網）

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

2022-12-27 05:43
暢銷書「我教你變成有錢人」作者塞提說，想年收千萬不必放棄小確幸，只要先從兩件事開始做起。 （路透）

如何不放棄生活小確幸也年收百萬？先從這兩件事做起

2022-12-23 07:28
電價飆升使得在歐洲開電動車的成本大增，有時候比傳統汽油車還貴。(路透)

電動車充電居然比汽油車加油貴？有解決之道

2022-12-25 20:44

超人氣

更多 >
原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降
「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%