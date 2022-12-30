串流媒體高管：明年也不好過

今年串流媒體不好過，明年可能一樣難受。（路透）

由於串流媒體用戶成長放緩和廣告市場惡化，今年媒體股大幅震盪，企業市值縮水數十億美元。媒體高管和產業分析師表示，這種痛苦可能會持續到2023年上半年。

迪士尼 和華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)這兩家正轉型至串流媒體的公司，最近幾天股價 都創下52周新低。今年以來，華納股價下跌超過60%，迪士尼下跌超過45%。

媒體業已經到了一個轉折點，因為串流媒體服務之間的競爭達到史上最高水平，而且消費者對訂閱越來越挑剔。最重要的是，業者正在面臨偏低的廣告收入和更多的退訂。某些人士預計不久的將來將會出現產業整合。

Solomon Partners媒體和娛樂投資銀行業務主管博伊德曼(Mark Boidman)說，「整個產業一片混亂。」「多年來，每個人都在說科技將改變媒體世界，事實的確如此。但現在更處於關鍵時刻。」他預測串流媒體整合將在2023年變得更加重要。

對於市場來說，這是艱難的一年。串流媒體巨頭Netflix股價下跌超過50%，市值縮水一半至約1230億元。

當Netflix第1季財報顯示十多年來首度流失訂戶時，對整個產業引發衝擊波。這家串流媒體巨頭將原因歸咎於競爭加劇。它還開始為客戶探索一種廣告版、更平價的套餐，而這是該公司長期以來表示不會做的事情。

此後，其他媒體公司也紛紛跟進。

與此同時，迪士尼自疫情初期以來一直面臨挑戰，當時電影院 和主題公園關閉了幾個月。迪士尼的財務業績近幾個月受到密切關注，在11月公布令人失望的財報後，該公司董事會罷免了查佩克(Bob Chapek)，並召回長期擔任前任CEO的艾格(Bob Iger)。

華納的股票今年受到重創，因為這家新合併公司的管理層一直在削減成本，預警廣告市場艱難，並專注於在未來使其串流媒體業務獲利。