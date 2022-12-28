2023美就業市場大預測：這些行業遠距工作不退燒

在某些行業，疫情期間蔚為風潮的遠距工作模式，至今歷久不衰，2023年可望持續成長。（路透）

美國就業 市場過去三年暴落又暴起。2020年初疫情 嚴峻時，失業巨浪突然席捲各行各業，2021卻又迅速復甦，到2022年過熱得觸動聯準會（Fed）祭出史上最猛的一波升息循環。那麼，2023年又會是什麼景況？

巴隆周刊（Barron's）報導，明年美國就業市場籠罩一片迷霧，因為經濟前景充滿著不確定性。高盛預期美國可望有驚無險避開經濟衰退；彭博資訊的衰退或然率模型卻顯示，明年10月前展開景氣下滑的機率高達100%。

ZipRecruiter則認為，2023年最可能的結果是經濟「軟著陸」，或根本「不會著陸」，進而推論未來一年美國就業市場可望呈現下列五種發展：

1.通膨緩步下滑趨勢確立

基於勞力供不應求問題未解決，Fed料將把政策利率持穩在5%-5.25%附近，但不至於太「鷹」，以免掀起金融市場動盪或大幅推升失業率。

2.勞工 實質薪資將呈正成長

11月消費者物價指數（CPI）年增7.1%，平均時薪年增幅則只有5.1%，亦即2022年工資成長趕不上通膨、削弱消費者購買力。但這標題CPI數據主要反映年初情況，近來通膨加速降溫已使過去五個月的實質薪資成長轉正，這股趨勢可望延續到明年底，助長產品與服務需求勁增，因此餐廳、飯店、沙龍、健身房等行業的招聘需求有撐。

3.就業成長會減速 不致逆轉

隨著連番升息抑制投資，和更多行業就業人數重返疫前水準，2023年美國非農就業平均每月新增人數可能從2021年的平均56.2萬人、2022年的平均38萬人左右，大幅趨緩至10萬至15萬人——這種成長步調可望後繼有力，且無助長通膨之虞。

4.薪酬與生產力更密切連動

「薪資透明法」將促使企業對不同職務設定明確的薪級，並言明從基層升上頂層所需達成的年資、技能或生產力目標。此法也鼓勵企業分析、解決同工不同酬問題，並依循關鍵績效指標（KPI）決定薪酬。勞工薪酬將更與客觀標準連結，促成更公平、透明的薪酬政策，以獎勵生產力提升的員工。

5.「遠距工作」在某些行業將持續蔚為潮流

ZipRecruiter研究顯示，遠距工作在不同產業的發展前景不一。在載運乘客、食品製造等產業永遠不可行；在中小學教育等領域，只能充當疫情緊急措施，疫後就會恢復常態；在藝文、娛樂等行業，疫情期間盛行但之後成長停滯不前；在科技、法律、政府和醫療保健等深具遠距工作潛力的行業，則持續在成長中。

ZipRecruiter指出，就第四類最適合遠距工作的行業而言，遠距模式占職缺比率仍在攀升，預料2023年會持續成長，即使就業市場減弱也不會逆轉這股潮流。那是因為遠距工作不只是在勞動市場緊繃時提供的一項員工福利，也因為這種安排能提高生產力、效率和招聘利益，以致變成企業愈來愈欣然接受的一種安排。