取照難 大麻黑市侵蝕合法市場

美國各地蓬勃發展、不受監管的大麻 企業，正侵蝕等待銀行和稅收改革的合法市場。

雖然這在科羅拉多、密西根和華盛頓等州是個問題，但在紐約的問題更大。大麻情報公司New Frontier Data研究員瑞曼(Amanda Reiman)表示，非法企業「占有相當大的市場」。紐約36家新獲得執照的藥房還沒有一家開始營業。

紐約的合法化遠遠落後於該州複雜的黑市多年。紐約上個月發放了第一套藥房許可證，但休閒大麻在該州合法已有近兩年時間。

紐約州 大麻管理辦公室新聞官諾爾斯(Trivette Knowles)說，「這些商店偽裝成安全的合法企業。」「但目前紐約州還沒有持證合法銷售業者。」

他說，這個問題在紐約市 尤為棘手。大麻可以從實體店面、卡車、快閃店、雜貨店甚至直接外送的快遞服務處購買。

部分貿易組織表示，紐約市可能有數萬家非法企業。

瑞曼估計全美市場價值約600億元，但其中接受法律監管的業者只有一半，「當你擁有幾乎比照受監管市場的藥房和分銷系統時，真的很難讓人們願意轉為合法。」

她說，不受監管的市場也會給消費者帶來嚴重的健康風險。紐約醫用大麻產業協會11月委託進行的一項研究發現，在查驗紐約市20家非法商店的大麻產品後，約有40%含有大腸桿菌、鉛和沙門氏菌等有害污染物。

法令也跟不上產業發展，國會今年第三次將其排除在1.7兆元的政府撥款法案之外之後，《安全和公平執法銀行法》(SAFE法案)在國會遭遇挫折。

法案將允許有執照的企業獲得傳統銀行服務來加強合法的大麻產業。

由於無法獲得傳統銀行服務，合法的大麻企業被迫以純現金模式運作，無法獲得貸款、資金，甚至無法使用基本銀行帳戶。