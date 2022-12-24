我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

取照難 大麻黑市侵蝕合法市場

財經新聞組／綜合報導

美國各地蓬勃發展、不受監管的大麻企業，正侵蝕等待銀行和稅收改革的合法市場。

雖然這在科羅拉多、密西根和華盛頓等州是個問題，但在紐約的問題更大。大麻情報公司New Frontier Data研究員瑞曼(Amanda Reiman)表示，非法企業「占有相當大的市場」。紐約36家新獲得執照的藥房還沒有一家開始營業。

紐約的合法化遠遠落後於該州複雜的黑市多年。紐約上個月發放了第一套藥房許可證，但休閒大麻在該州合法已有近兩年時間。

紐約州大麻管理辦公室新聞官諾爾斯(Trivette Knowles)說，「這些商店偽裝成安全的合法企業。」「但目前紐約州還沒有持證合法銷售業者。」

他說，這個問題在紐約市尤為棘手。大麻可以從實體店面、卡車、快閃店、雜貨店甚至直接外送的快遞服務處購買。

部分貿易組織表示，紐約市可能有數萬家非法企業。

瑞曼估計全美市場價值約600億元，但其中接受法律監管的業者只有一半，「當你擁有幾乎比照受監管市場的藥房和分銷系統時，真的很難讓人們願意轉為合法。」

她說，不受監管的市場也會給消費者帶來嚴重的健康風險。紐約醫用大麻產業協會11月委託進行的一項研究發現，在查驗紐約市20家非法商店的大麻產品後，約有40%含有大腸桿菌、鉛和沙門氏菌等有害污染物。

法令也跟不上產業發展，國會今年第三次將其排除在1.7兆元的政府撥款法案之外之後，《安全和公平執法銀行法》(SAFE法案)在國會遭遇挫折。

法案將允許有執照的企業獲得傳統銀行服務來加強合法的大麻產業。

由於無法獲得傳統銀行服務，合法的大麻企業被迫以純現金模式運作，無法獲得貸款、資金，甚至無法使用基本銀行帳戶。

大麻 紐約市 紐約州

上一則

財經簡訊

下一則

連跌雖罕見 明年仍須謹慎

延伸閱讀

大麻除罪公投法案過關 官員拒絕實施 選民怒批濫權

大麻除罪公投法案過關 官員拒絕實施 選民怒批濫權
打擊黑市大麻 扣400萬產品 州府發布合法標示

打擊黑市大麻 扣400萬產品 州府發布合法標示
改裝校車賣大麻 皇后區2男被捕

改裝校車賣大麻 皇后區2男被捕
距學校2街口…紐約皇后區改裝校車賣大麻 兩男被捕控罪

距學校2街口…紐約皇后區改裝校車賣大麻 兩男被捕控罪

熱門新聞

2023年股市會怎麼走？又到了年終投資專家新年大預測的時刻，投資人可參考，不宜盡信。（美聯社）

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2022-12-17 08:59
在大批投資人逃離特斯拉及加密市場之際，有「女股神」之稱的方舟投資管理公司（ARK）創辦人伍德（Cathie Wood），仍看好比特幣、加密幣交易所Coinbase及特斯拉將更具價值，正持續增持這些資產。路透

別人恐懼我貪婪？女股神錢進特斯拉、Coinbase及比特幣

2022-12-17 11:24
「股神」巴菲特。美聯社

美股現吉兆：巴菲特說的「金錢移轉」可能正發生

2022-12-23 11:05
日本銀行（央行）20日意外微調日本公債殖利率控管政策，帶動日圓強升。（路透）

日銀微調政策「黑田震撼」衝擊全球 美期指急挫

2022-12-19 22:59
馬斯克說兩年內不會再賣特斯拉股票。（美聯社）

馬斯克：兩年內不再賣特斯拉股票 估明年經濟嚴重衰退

2022-12-22 19:10
排名包括一些意想不到的結果：排在首位的是希臘、日本和西班牙分居第4名和第8名、法國和義大利並列第9名、英國和美國分居第13名和第20名，至於德國表現不佳僅排在第30名。（美聯社）

2022各國經濟表現排名出爐 經濟學人：「這國」大黑馬

2022-12-19 15:06

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲