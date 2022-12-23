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美炸彈氣旋 牽動糧價

編譯簡國帆／綜合報導
美國主要產區面臨數十年來最冷聖誕節，農作物將遭遇寒害，影響供給。（路透）
美國主要產區面臨數十年來最冷聖誕節，農作物將遭遇寒害，影響供給。（路透）

國際小麥價格22日連續第三天上漲，收回今年來失土，主要是美國主要產區準備面臨數十年來最冷聖誕節，農作物勢必遭遇寒害，影響供給。此外，聖誕旅遊檔期也將受衝擊，路透報導，美國航空公司22至23日已取消近2000次航班。

氣象專家預測，目前強力的冬季風暴可能演變為「炸彈氣旋」（bomb cyclone），從22日到24日席捲美國中西部大平原一直到東岸，之後將有北極圈空氣侵襲，今年的聖誕節周末可能為數十年來最冷。

芝加哥小麥22日在亞洲盤一度漲1.2%，報每英斗777美分，收復今年來失土，到美股早盤漲幅收斂至平盤附近。路透報導，StoneX商品風險經理艾默曼表示，美國中西部的極冷天氣加上超強風，將對美國冬麥收成帶來很大風險。另外，玉米價格仍受阿根廷大旱影響，地緣政治風險似乎也再度升溫。

嚴寒天候20日上午就開始侵襲西北太平洋西北地區，預料將往北移向落磯山地區，讓大平原地區籠罩在急凍的氣溫下，中西部也將降下大雪，到23日時，來襲的北極鋒面最南可達佛州 。

美國最西北部地區的風寒效應可能造成攝氏零下57度的低溫。根據美國國家氣象局資料，愛達荷、蒙大拿及懷俄明州的雪量可能最大，中部地區也可能遭遇刺骨寒風。

冬季風暴可能大幅干擾聖誕旅遊旺季。美國運輸安全管理局（TSA）預測，22~30日將是美國機場最繁忙的時期，外出人潮可能接近新冠疫情爆發前水準。

美國汽車協會（AAA）則預估，從12月23日到明年1月2日將有近1.13億人外出50英里以上，比去年增加4%。

多數人都計畫開車出遊，約6%要搭飛機，這些人可能都須緊急調整行程。

航班追蹤網站數據顯示，FlightAware冬季風暴已在20日導致西雅圖至少192架航班取消。

NBC則報導，強風也可能影響鐵路運輸。

航空業者已允許旅客選擇新航班，以避開惡劣天候。針對可能受影響航班的旅客，達美航空、美國航空、聯合航空及西南航空都已不在機場收取特定的航班更改費用。

芝加哥小麥價格走勢。(資料來源：彭博資訊)
芝加哥小麥價格走勢。(資料來源：彭博資訊)

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