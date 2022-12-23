SEC嚴審加密公司審計報告

證券交易委員會(SEC)代理總會計師芒特(Paul Munter)告訴《華爾街日報》，SEC正在加強對審計公司為加密貨幣公司所做的審查。他時表示：「我們警告投資人要非常警惕加密公司提出的說法。」日前FTX內爆波及整個加密貨幣產業，促使許多國家的監管機構展開調查。

二手車 商Carmax獲利減86%

美國最大二手車商CarMax Inc在上季獲利下降86%後暫停股票回購，原因是受通貨膨脹影響的消費者限縮了可自由支配的支出，對二手車的需求減弱。截至11月30日當季，淨利從去年同期的2.694億元或每股1.63元降至3760萬元或每股24分。營收從上年同期的85.3億元降至65.1億元。

歐盟裁定Airbnb須提供租約

歐盟最高法院裁定，短期住宿服務公司Airbnb必須向稅務機關提供租賃合同中的資訊，並根據各國制度扣繳稅款。該裁決是回應Airbnb於2017年對義大利法律的挑戰，該法律要求Airbnb和其他短期租賃網站將租賃合同中的資訊通報給稅務機關，並從租金收入中預扣21%。

亞馬遜 應對假紅底鞋廣告負責

歐洲最高法院初步裁決，線上零售商亞馬遜可能須為對進入其平台的假冒Christian Louboutin鞋廣告負責，現在將由兩個國家法院來決定是否確實如此。Louboutin於2019年在比利時和盧森堡法院對亞馬遜提起訴訟，指稱該零售商經常在未經其同意下刊登其招牌的紅底鞋廣告。

首申失業金21.6萬 低於預期

勞工部表示，截至12月17日當周經調整後初領失業金人數21.6萬人，低於預期的22.2萬人，較上周修正後前值21.4萬人增加2000人；4周移動平均值22.17萬人。有一周時間落差的持續申領人數167.2萬人，較上周修正後的167.8萬人減少6000人，符合市場預期；4周移動平均值165.72萬人。

1.15萬劑BNT疫苗 送至中國

德國疫苗製造商BioNTech表示，已向中國運送1.15萬劑新冠病毒疫苗，最初將用於德國僑民。這批貨物於21日抵達中國，這是第一批運往中國的外國冠狀病毒疫苗。這批疫苗既包含針對新冠病毒原始菌株的原始新冠疫苗，也包含針對Omicron的BA.4/BA.5亞變體的更新疫苗。