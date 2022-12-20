門廊盜賊橫行 每年損失近200億元

不要以為網購包裹送達門口就好了，一旁虎視眈眈的人從來不缺。

專家說，在假期期間，由於購買和贈送禮物導致外送上門的數量激增，因此所謂的「門廊盜賊」在住戶門口搶走包裹的機會也隨之增加。

根據安全產品線上指南SafeWise的報告，過去一年中估計有2.6億個已送達包裹被盜。一年前則估計有2.1億個。

非營利性消費者權益研究組織美國PIRG消費者監督機構默里(Teresa Murray)說，「不幸的是，包裹盜竊事件正在增加，部分原因可能是2020年新冠疫情 開始時網購的增加。」

事實上，根據聖路易斯Fed統計，在2020年第2季新冠疫情剛在美國蔓延之際，網購銷售額占總銷售額的比率從上季的11.9%躍升至16.4%。即使截至今年第3季該比率已降至14.8%，但仍高於疫情前水平。

再加上預計每年12月都會出現的假日外送狂潮，本月消失的包裹數量可能比以往任何時候都多。根據SafeWise資料，此類盜竊每年造成的損失總額估計為195億元。

默里說，「這可能部分是因為與過去兩年相比，今年許多人至少兼職回到了辦公室。」「而且，由於每個人都知道每年這個時候都會出現大量外送，所以有充分的理由相信壞人會利用這個機會。」

中部田納西州 立大學研究包裹盜竊的刑事司法教授史蒂克爾(Ben Stickle)說，「這種犯罪的另一個特點是它非常獨特並且可能會繼續增加，因為它的風險非常低，而且所需的技能也非常低。」「走上前去偷走包裹不需要什麼技巧。」

默里說，如果可能的話，住戶應該在包裹預計到達和實際送抵時事先預約接收電郵或短訊。每個主要的送貨服務業者即美國郵政 服務、UPS和FedEx都提供這種服務。如果是在亞馬遜訂購，手機通知通常是自動的。