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增押注vs.削風險 美股市動盪 散戶和機構投資人不同調

編譯季晶晶／綜合外電
今年股市震盪劇烈，散戶與專業投資人不同調，前者增加押注而後者削減風險。（歐新社）
今年股市震盪劇烈，散戶與專業投資人不同調，前者增加押注而後者削減風險。（歐新社）

華爾街日報報導，今年股市劇烈震盪，散戶增加押注，而許多專業投資人似乎縮手離場。

受散戶歡迎的美股共同基金和ETF今年吸引到逾1000億美元的淨流入，是EPFR自2000年追蹤數據以來的最高金額之一。

但避險基金一直在削減持股風險，或直接押注主要美股指數會下跌。根據高盛集團，今年秋季，共同基金的現金部位增加到大約是投資組合的2.5%，高於去年底的1.5%，為2020年初以來最高。

高盛董事總經理Ben Snider說，當經濟放緩、股指重挫，通常機構投資人和散戶會同時拋售股票，但今年「沒看到散戶大舉賣股，很令人驚訝」。

標普500指數今年的表現很可能是10多年來最糟的一年，主要是美國聯準會和全球央行持續升息，股市到上周仍波動不止。

散戶表現出的韌性支撐市場。華爾街日報舉現年60歲、自認見過更大股市風浪的Brian Wilkinson為例報導，他持續存錢買股。不在外出用餐和娛樂花太多錢的Wilkinson認為，通膨居高不下，與債券相比，自股票獲得高報酬的機會還是比較大。

今年，他把自己投資組合裡的股票曝險增加到大約70%。儘管投資暴跌叫人心痛，Wilkinson仍在堅持，因為「在不景氣時期犯錯的傷害最大」。

但聯準會表示升息尚未結束，使得許多機構投資人對前景悲觀。根據德意志銀行，與股票期貨相關的淨空頭頭寸在夏季創新高，這是資產管理業者和避險基金正為股市繼續下跌做準備。雖然其中有不少投資人最近似乎減少空頭頭寸，但截至12月初，他們尚未看漲。

一些策略師說，許多機構投資人可能因此錯過年底前的大反彈。

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