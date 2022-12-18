特斯拉股價慘跌 大股東希望撤換執行長馬斯克

特斯拉股價表現低迷，大股東齊聲呼籲執行長馬斯克應交棒。（路透）

美國電動車大廠特斯拉 （Tesla）的股價上周重挫16.1%，寫下該公司自2020年來最大、歷來第四大單周跌幅，引發大股東希望撤換執行長馬斯克 的聲浪。

截至16日，特斯拉市值跌破5,000億美元，為2020年11月來首見。馬斯克自去年11月以來數度賣出特斯拉持股，上周連續三個交易日出售特斯拉股票 ，並於14日揭露已出售逾35億美元的特斯拉持股，這段期間特斯拉股價累計下跌12.4%。根據道瓊社估算，馬斯克過去13個月累計出售393億美元的特斯拉股票。

馬斯克近來出脫特斯拉股票，可能與他以440億美元收購社群媒體平台推特有關。馬斯克把注意力集中在推特上，已引發一些特斯拉重要投資人不滿，他們呼籲應撤換馬斯克；特斯拉第三大個人股東廖凱原上周表示，特斯拉應交由新的執行長掌舵。他推文說，馬斯克是特斯拉值得驕傲的創辦者，但這家公司已成長茁壯，應交由一位類似蘋果執行長庫克的執行者掌管，而非馬斯克。

廖凱原是來自印尼的億萬富豪，截至8月持有約2,260萬股特斯拉股票，是特斯拉第三大個人股東，僅次於馬斯克和甲骨文創辦人艾里森。

特斯拉的投資人擔心，馬斯克分心經營推特，使他無法專注於特斯拉的事務，更何況他還必須管理諸多公司；他們也擔心，馬斯克擔任推特執行長後的所做所為，以及愈來愈多的政治推文，將傷害特斯拉的品牌聲譽。

特斯拉股東、Gerber Kawasaki財富和投資管理公司執行長嘉柏表示，馬斯克的SpaceX公司就是由另一位強勢領導者夏特威爾（Gwynne Shotwell），負責處理客戶關係和員工關係。

嘉柏說，若特斯拉董事會宣布領導層的狀況，另選代理執行長，屆時股價將會止跌，「就那麼簡單」。

特斯拉由臨時執行長接班，似乎是值得特斯拉董事會考慮的選項，這將認可馬斯克在公司的角色，大股東也可透過臨時執行長取得更多資訊，以理解公司內部的情形。