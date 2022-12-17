2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2023年股市會怎麼走？又到了年終投資專家新年大預測的時刻，投資人可參考，不宜盡信。（美聯社）

年關將近，又到新年市況大預測時刻。不論股市投資 專家對未來一年的展望是看多或看空，謹記一件事：他們對2022年的預言全都錯了。不僅失準，還誤差十萬八千里。

有些策略師自鳴得意說，「料中」2022年美股 會下跌，或美債殖利率 會升破3%，或殖利率曲線將倒掛，或通膨黏性將超出預期。但這類說法含糊籠統，猜中了又有什麼了不起。

沒有人在去年此時預測：美股在2022年第一個交易日就會見頂，之後會一路震盪走低。現在回頭看，2022年美股走勢正是如此。

市場預測不宜全盤盡信

財經網站MarketWatch專欄作家Chuck Jaffe認為，如果投資專家對2023年的種種預測也同樣失算，別太訝異。這不是說，投資人應對專家提供的市場展望嗤之以鼻；而是說，投資人應對市場預測背後的動機提高警覺，不可全盤盡信。另一方面，有些對長期市場大勢所趨抓得最準的預測，未必會在未來一年內應驗。

他指出，市場策略師和經濟師做預測，不是因為自己想做，而是出自於職務所需。若想保住飯碗，往往必須做出四平八穩的預測。若令人印象十分深刻，這名專家及其所屬公司日後會被究責；若是平淡無味，即使日後出錯，也沒人記得。

因此，常見的市場預測總是欠缺洞見，朝中間安全地帶傾斜、傾向對經濟和股市周期的影響做出顯而易見的觀察。

Shelton資本管理公司固定收益投資組合經理人Jeff Rosenkranz說：「若你欠缺獨到見解，預測就不漂亮，但若出錯更糟。因此，大多數預測都少說少錯，讓你得不到什麼洞見。假如他們真有寶貴的洞見，也不會想昭告全世界。所以，大多數預測都沒多大價值。」

紐約大學教授Howard Yaruss也呼應這種看法，他說：「如果談的是精細的股市和資產價值預測，我不認為任何人可能一語中的。精準的預測不會發生，假如成真只能說很幸運。」

Crossmark全球投資公司投資長Bob Doll預測歷練豐富，1990年代任職於Oppenheimer期間，年年針對金融市場、經濟、政治等方面發表十項預測，準確率達70%。就連他也表示，做市場預測需要文字技巧。

Doll說：「這需要在遣詞用句上下功夫。運用措詞，讓你預測正確的機率明顯高於50%，然後說一點你真正相信的事，好讓你在那件事果真發生時看來很高明，又不至於讓你因為信以為真而顯得很笨。」他認為，好的預測不只是學術研究習作而已，要切合時宜、啟發思考反應，而且堅持下去，「不要煩惱預測是否全部正確，因為如果都沒錯，你說的不過是顯而易見的東西罷了」。

史上最狂預測27年來難以推翻

Jaffe認為，在他心目中最狂也最棒的市場預測發生在1995年，出自於Berger Funds創辦人Bill Berger之口：美股道瓊工業指數將在2040年漲上11萬6,200點。從目前約32,920點仰望那個天價，似乎很牽強，1995年當時道指約4,500點時，就更不用說了。

Berger主張，預測有兩條規則：1.每一項預測，都有完全相反的預測。2.兩者都是錯的。

弔詭的是，「道指11萬6,200點」乍看下令人難以置信，但仔細分析卻顯得十分可信。

在1995年發表這個預測之前，Berger已闖蕩投資界45年，看著道指從不到200點一路扶搖直上，他對道指未來走向的看法，正是反映過往的觀察。他按過去的成長步調推測，這個藍籌股指數可望在45年後躍上11萬6,200點。那時已是七旬老翁的Berger笑說，假如錯了可找他辯。不幸他在數年後逝世。

儘管Berger的預測看來很怪異，但晨星（Morningstar）真的實際算了一下，算出要漲上那個目標價位，在1995年以降的45年，年化報酬率必須達到7.35%才行。2022年1月4日道指觸頂時，所需的年化報酬率降至6.33%。

截至12月1日，晨星估算，到2040年秋季道指要漲上11萬6,200點，需要7.07%的年化報酬率。如今看來，這麼押注算是相當安全。

結論

因此，2022年股市表現雖一敗塗地，但既未讓長期投資人的計畫脫離軌道，也未砸了Berger堪稱史上最強的市場預測。

在面對五花八門的2023年市場預測時，宜記取這個教訓：無論市場問題和專家診斷問題的能力如何，都不至於讓長期投資理財計畫脫軌，或導致一生目標難以實現。

這麼一則簡單明瞭的預測，值得放心押注。