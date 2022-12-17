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苦於清庫存 美零售商求供應商：別再送貨

編譯林奇賢／綜合報導
彭博資訊報導，美國零售商的店內和倉儲商品庫存，已經多到必須要求部分供應商停止供貨。（路透）
彭博資訊報導，美國零售商的店內和倉儲商品庫存，已經多到必須要求部分供應商停止供貨。（路透）

今年年底購物季，美國零售業者的店內和倉儲的商品庫存，已經多到必須要求部分供應商停止供貨，就算是熱銷商品也是如此。

彭博資訊報導，零售業者採取如此少見的行動，凸顯這些業者正苦於出清過多庫存。顧問業者AlixPartners分析的數據顯示，美國前20大上市服飾公司上季未經通膨調整的存貨金額，比去年同期增加30%至至21億美元，也比新冠疫情爆發前的2019年同期高出26%。

國際家庭用品協會（IHA）主席格林斯本（Steve Greenspoon）說，一名大型零售商的員工近期跟他說，高階主管正要求採購部門降低庫存，「你就算免費送我，我也沒辦法收」。

威富集團（Vans和The North Face等品牌的母公司）、Guess、Hanesbrands等服飾品牌的高階主管，在最近的財報會議都提到批發客戶減少採購量，無論是小型精品店、還是大型百貨公司。

La-Z-Boy財務長盧西安（Bob Lucian）1日在財報會議上說：「我們許多批發客戶有限的倉儲空間，限制了在本季收取新產品的能力。」

業者的庫存積累困境，導因於去年的供應鏈問題致使許多去年年底假期出貨的商品，延宕至今年春季才到貨，時間剛好碰上通膨攀升迫使消費者降低支出。目標百貨、沃爾瑪（Walmart）等公司均表示，今年提早取消訂單，試圖降低銷售欠佳商品的庫存累積速度。在通膨降低消費者購物意願之際，零售商也已加碼折扣，希望帶動需求。

零售業 零售商 目標百貨

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