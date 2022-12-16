衰退擔憂加劇 回購規模大減
面對經濟的不確定性，美國企業正在削減股票回購以保留現金，這可能會對試圖反彈的美股帶來另一個壓力。
根據統計，史坦普500指數成分股在第3季回購超過2000億元的股票，這是去年年中以來回購速度最慢的一季，比2021年底和2022年初的水平低了約25%。
這種降溫削弱了過去兩年提振美股的主要力量，當時企業利用飆升的獲利回購自家股票。如果這種趨勢繼續下去，將給史指帶來另一股利空。雖然史指從10月中旬低點大幅反彈，但今年來仍下跌6%。
Ladenberg Thalmann資產管理公司CEO布蘭卡托(Phil Blancato)表示：「回購可能是市場回報的重要推動因素，尤其是在大型股領域。這將是2023年回報疲軟的另一個關鍵因素。」
通訊服務類股是第3季股票回購規模降幅最大的產業之一，因為臉書母公司Meta Platforms等公司的營收都出現下降，原因是縮減了數位廣告的規模。包括亞馬遜和微軟在內的非必需消費品和科技業者也減少了回購規模，超過能源業的回購增幅。
這種趨勢也反映出，由於Fed實施1980年代以來最激進的升息，人們越來越擔心美國經濟成長將陷入停滯。這也顯示出企業在努力確定支出的同時，都在尋求保護支付股利。過去一年，美國企業股利支付增加了9%，達到近6000億元。
部分公司已經在試圖找出如何爭取不斷縮小的現金部位。高盛集團CEO索羅門(David Solomon)本月表示，管理團隊必須為「未來的坎坷時期」做好準備；幾家大銀行最近也加入Meta和亞馬遜等科技巨頭的行列，削減員工人數。高盛規畫削減數百個工作崗位，而不僅僅是每年淘汰表現不佳的員工。摩根史坦利也將裁員約1600人，約占其全球員工總數的2%。
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