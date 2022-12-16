衰退擔憂加劇 回購規模大減

面對經濟的不確定性，美國企業正在削減股票 回購以保留現金，這可能會對試圖反彈的美股帶來另一個壓力。

根據統計，史坦普500指數成分股在第3季回購超過2000億元的股票，這是去年年中以來回購速度最慢的一季，比2021年底和2022年初的水平低了約25%。

這種降溫削弱了過去兩年提振美股的主要力量，當時企業利用飆升的獲利回購自家股票。如果這種趨勢繼續下去，將給史指帶來另一股利空。雖然史指從10月中旬低點大幅反彈，但今年來仍下跌6%。

Ladenberg Thalmann資產管理公司CEO布蘭卡托(Phil Blancato)表示：「回購可能是市場回報的重要推動因素，尤其是在大型股領域。這將是2023年回報疲軟的另一個關鍵因素。」

通訊服務類股是第3季股票回購規模降幅最大的產業之一，因為臉書母公司Meta Platforms等公司的營收都出現下降，原因是縮減了數位廣告的規模。包括亞馬遜 和微軟在內的非必需消費品和科技業者也減少了回購規模，超過能源業的回購增幅。

這種趨勢也反映出，由於Fed實施1980年代以來最激進的升息，人們越來越擔心美國經濟成長將陷入停滯。這也顯示出企業在努力確定支出的同時，都在尋求保護支付股利。過去一年，美國企業股利支付增加了9%，達到近6000億元。

部分公司已經在試圖找出如何爭取不斷縮小的現金部位。高盛 集團CEO索羅門(David Solomon)本月表示，管理團隊必須為「未來的坎坷時期」做好準備；幾家大銀行最近也加入Meta和亞馬遜等科技巨頭的行列，削減員工人數。高盛規畫削減數百個工作崗位，而不僅僅是每年淘汰表現不佳的員工。摩根史坦利也將裁員約1600人，約占其全球員工總數的2%。