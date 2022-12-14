「還有一些路要走」 主席鮑爾反駁Fed明年轉降息的猜測

聯準會（Fed）主席鮑爾表示，Fed對抗通膨的行動還沒有到接近尾聲的時候。（路透）

聯準會（Fed）主席鮑爾 表示，Fed對抗通膨的行動還沒有到接近尾聲的時候，點狀圖也顯示官員預測明年利率 將達到比投資人預期更高的水準。

鮑爾在Fed會後的記者會上說，「我們還有一些路要走」。聯邦公開市場操作委員會（FOMC）周三升息 2碼（0.5個百分點）至4.25％-4.5％。根據Fed公布的點狀圖，官員對2023年利率的預測中值是5.1%，2024年為4.1%，這兩個數字都高於之前的預測。

利率預測的分布也偏高，19位官員中有7位預計明年利率將高於5.25％。

至於明年2月1日開會將升息2碼還是1碼（0.25個百分點），鮑爾說將由經濟數據決定。而對於明年聯儲會貨幣政策立場轉向的猜測，鮑爾予以反駁。

他說，「在委員會確信通膨可持續的向2%目標靠攏前，我不認為我們會考慮降息，要恢復物價穩定可能必須在一段時間內保持限制性政策立場」。

最新聲明的措辭與之前相比並未改動，FOMC表示，「為了讓貨幣政策立場達到足夠限制性水準以便推動通膨率漸漸回歸2%的目標，委員會預計持續升息乃適宜之舉」。周三的利率決議獲得所有投票委員一致支持。

投資人原本押注利率將在明年5月最高達到4.8％左右，然後在下半年總計降息2碼。

鮑爾說，「我們如今的判斷是，貨幣政策立場不具有足夠的限制性，我們將維持既定方針直到使命完成」。

前紐約聯邦準備銀行總裁杜利聯儲行長杜雷（William Dudley）接受彭博電視訪問時表示，「Fed要實現他們想達到的目標需要一段時間，必須讓經濟成長充分放緩，才足以就業市場產生足夠的閒置勞動力，這樣薪資趨勢才能下降到和2%的通膨率一致的水準」。

Fed官員提出升息會影響經濟表現的更明確信號。根據周三發布的經濟預測中值 ，他們下修2023年的GDP成長預測至0.5％，並將2022年的GDP成長預估值略微上調至0.5％；另將明年的失業率預測從3.7％上調至4.6％。此外，官員將明年的通膨率預測值上調至3.1％，預計2024年降至2.5％。