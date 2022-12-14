我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨尚未下降 股指震盪走低

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

「還有一些路要走」 主席鮑爾反駁Fed明年轉降息的猜測

編譯劉忠勇／綜合外電
聯準會（Fed）主席鮑爾表示，Fed對抗通膨的行動還沒有到接近尾聲的時候。（路透）
聯準會（Fed）主席鮑爾表示，Fed對抗通膨的行動還沒有到接近尾聲的時候。（路透）

聯準會（Fed）主席鮑爾表示，Fed對抗通膨的行動還沒有到接近尾聲的時候，點狀圖也顯示官員預測明年利率將達到比投資人預期更高的水準。

鮑爾在Fed會後的記者會上說，「我們還有一些路要走」。聯邦公開市場操作委員會（FOMC）周三升息2碼（0.5個百分點）至4.25％-4.5％。根據Fed公布的點狀圖，官員對2023年利率的預測中值是5.1%，2024年為4.1%，這兩個數字都高於之前的預測。

利率預測的分布也偏高，19位官員中有7位預計明年利率將高於5.25％。

至於明年2月1日開會將升息2碼還是1碼（0.25個百分點），鮑爾說將由經濟數據決定。而對於明年聯儲會貨幣政策立場轉向的猜測，鮑爾予以反駁。

他說，「在委員會確信通膨可持續的向2%目標靠攏前，我不認為我們會考慮降息，要恢復物價穩定可能必須在一段時間內保持限制性政策立場」。

最新聲明的措辭與之前相比並未改動，FOMC表示，「為了讓貨幣政策立場達到足夠限制性水準以便推動通膨率漸漸回歸2%的目標，委員會預計持續升息乃適宜之舉」。周三的利率決議獲得所有投票委員一致支持。

投資人原本押注利率將在明年5月最高達到4.8％左右，然後在下半年總計降息2碼。

鮑爾說，「我們如今的判斷是，貨幣政策立場不具有足夠的限制性，我們將維持既定方針直到使命完成」。

前紐約聯邦準備銀行總裁杜利聯儲行長杜雷（William Dudley）接受彭博電視訪問時表示，「Fed要實現他們想達到的目標需要一段時間，必須讓經濟成長充分放緩，才足以就業市場產生足夠的閒置勞動力，這樣薪資趨勢才能下降到和2%的通膨率一致的水準」。

Fed官員提出升息會影響經濟表現的更明確信號。根據周三發布的經濟預測中值 ，他們下修2023年的GDP成長預測至0.5％，並將2022年的GDP成長預估值略微上調至0.5％；另將明年的失業率預測從3.7％上調至4.6％。此外，官員將明年的通膨率預測值上調至3.1％，預計2024年降至2.5％。

Fed官員尋求將經濟增速控制在長期趨勢之下，好替勞動市場降溫。當前美國的職缺數仍遠高於失業人數。

根據Fed公布的點狀圖，官員對2023年利率的預測中值是5.1%，2024年為4...
根據Fed公布的點狀圖，官員對2023年利率的預測中值是5.1%，2024年為4.1%，這兩個數字都高於之前的預測。（取材自彭博）

利率 鮑爾 升息

上一則

Fed 12月決策會重點：利率最高可能升到5.1%

下一則

FT：Fed升息2碼 帶領全球央行進入新階段

延伸閱讀

Fed會後鮑爾會說什麼？如何衡量他有多「鷹」？

Fed會後鮑爾會說什麼？如何衡量他有多「鷹」？
美股早盤平盤附近波動 投資人靜待Fed利率決策

美股早盤平盤附近波動 投資人靜待Fed利率決策
聯準會12月決策將出爐 這五點最無懸念

聯準會12月決策將出爐 這五點最無懸念
無論是否衰退 明年走勢悲觀

無論是否衰退 明年走勢悲觀

熱門新聞

「股神」巴菲特（左）的長年事業夥伴孟格（右）表示，「讓世界運轉的不是貪婪，而是嫉妒」。 （路透）

巴菲特老搭檔：讓世界轉動的不是貪婪 是嫉妒

2022-12-12 10:19
美11月CPI年升7.1%，美股期指應聲大漲。(美聯社)

美11月CPI年升7.1% 低於預期 美股道瓊期指飆700點

2022-12-13 09:34
美國聯準會（Fed）即將公布12月決策會議決定，市場屏息觀望。（路透）

聯準會12月決策將出爐 這五點最無懸念

2022-12-14 06:56
喜劇演員Dave Chappelle（左）周日表演後介紹馬斯克（右）上台時， 馬斯克遭觀眾噓。（美聯社）

馬斯克周日在舞台上被噓 周一又摔下全球首富寶座

2022-12-12 20:00
美元強弱牽動美國和國際股市的後市展望。（路透）

因Fed轉鴿押美股？分析師：不如買這類股票「兩頭賺」

2022-12-07 06:46
SpaceX、特斯拉電動車與推特公司執行長馬斯克（左）8日短暫把世界首富的寶座讓給了全球精品龍頭LVMH集團老闆阿諾德（右）。（Getty Images）

LVMH老闆短暫取代馬斯克登世界首富 9年來首位非科企出身

2022-12-07 23:28

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統
社安金每月大漲146元 創40年新高…下月11日就發

社安金每月大漲146元 創40年新高…下月11日就發
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招