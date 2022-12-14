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無論是否衰退 明年走勢悲觀

財經新聞組

衰退風險、獲利率萎縮和頑固的通膨，諸多負面因素讓高盛對2023年美股大幅上漲的可能性感到悲觀。

高盛美股策略主管柯斯汀(David Kostin)發表報告指出，「很難勾勒出明年推動史坦普500指數大幅走高的現實情況。」高盛基本假設史指明年將走跌。

高盛認為史指2023年上半年將從目前水平下跌約8%至3600點，年底將反彈11%至4000點。如果經濟陷入衰退，史指將跌至3150點。

由於Fed從3月開始大舉升息、對抗失控的通貨膨脹，美股今年一直處於波動之中，史指一度跌入熊市；目前較今年高點下跌逾17%。許多人擔心大幅升息可能會使經濟陷入衰退。

高盛表示，即使沒有經濟衰退，明年獲利也可能下滑，因獲利率受迫程度超過先前預期。史指成分股的第3季財報顯示，自疫情爆發以來，獲利率首次出現同比收縮。

高盛表示，與此同時，估值也有可能出乎意料地下跌。柯斯汀表示，「如果抑制通膨需要Fed升息幅度超過預期，那麼美股估值可能低於我們的預期。」

Fed已將短期借款利率調升至3.75%-4%的區間，為2008年1月以來的最高水平。市場普遍預計Fed周將升息2碼(50基點)。

華爾街的其他投行也不看好明年。富國銀行表示，美股可能會「非常動盪」，2023年不適合買入並持有。

在過去9個月裡，Fed主席鮑爾以1980年代以來最快的速度升息，引發美股下跌，也讓美國房產市場陷入停滯，並引發人們對經濟衰退即將到來的擔憂。

部分人預計明年通膨將穩步降溫，並預期盡快停止升息。其他人則擔心明年通膨不夠緩解，這種情況需要升息或將利率維持在高水平更久時間，從而增加了經濟大幅下滑的可能性。

（財經新聞組）

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