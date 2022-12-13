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等待Fed會議 道指漲528點

財經新聞組／綜合報導

道瓊工業平均指數上漲，收復前周部分跌幅，因為交易員期待備受期待的Fed會議和最新通膨數據。

道指上漲528.58點或1.58%至3萬4005.04點，為12月2日以來首次收於3萬4000點以上。史坦普500指數上漲56.18點或1.43%收3990.56點。那斯達克綜合指數上漲139.12點或1.26%至1萬1143.74點。

報導指稱印度航空公司即將簽約大量購機，波音走升推高道指。其他方面，能源股在經歷數周下跌後隨著油價止穩而上漲。

一系列交易提振了市場情緒。在宣布同意被收購後，Coupa Software和Horizon Therapeutics成為12日漲幅最大的兩家公司。Coupa上漲了26.67%，而Horizon上漲了15.49%。

與此同時，紐約Fed的調查顯示，消費者對11月通膨變得更加樂觀。該行對消費者預期的調查顯示，預計一年期通膨率將達到5.2%，比10月調查下降0.7個百分點。

13日將公布11月消費者物價指數(CPI)，交易員將尋找通膨放緩的跡象。同一天，Fed將開始為期兩天的會議，預計將在14日宣布再次升息，不過交易員預計升息幅度將小於近幾個月。

除了預期的升息之外，Fed更新的經濟預測和主席鮑爾的新聞發布會，可能是Fed未來幾個月動向的關鍵訊號。

指數 升息 鮑爾

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