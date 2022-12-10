美商銀：上周投資人賣股57億

美國商銀全球研究部表示，投資人在截至7日的當周賣出股票並買入黃金，是「小而無趣的資金流動」，因為市場對Fed升息周期即將結束的看法。當周股票和現金流出57億元，而債券流出1億英鎊，黃金流入6500萬元。分析師預計Fed將在2023年3月結束升息，但該買入或賣出，取決於通膨狀況。

Carvana現金恐明年首季耗盡

Carvana未來幾個月可能帶來的唯一結果，就是讓投資人感受更多痛苦。Jefferies分析師科蘭托尼(John Colantuoni)警告，這家曾是疫情寵兒的線上二手車銷售商，現在已成為華爾街最鄙夷的股票之一，因為它正在為生存而戰，在2023年第1季若無額外注入，現金就會用完。

瑞信：iPhone銷量減700萬支

瑞士信貸分析師克羅斯(Shannon Cross)發表研究報告表示，根據內部管道調查，由於生產問題，蘋果2023財年第1季iPhone銷量可能會減少700萬支至6900萬支，但積壓的銷售將轉移到第2季。他維持該股「跑贏大盤」評級，目標價為184元。營收預期不變，每股獲利調降8%至1.92元。

PPI連三月升0.3% 高於預期

勞工部報告，11月批發物價漲幅超過預期，澆熄了通膨可能走低的希望。11月生產者物價指數 (PPI)連續第三個月上漲0.3%，同比上漲7.4%，高於《道瓊》估計的0.2%的漲幅。不包括食品和能源在內的核心PPI上漲0.4%，也高於0.2%的預期。

GM電池廠員工投票 加入UAW

美國汽車 工會(UAW)表示，俄亥俄州東北部一家通用汽車合資電池廠的工人以壓倒多數投票贊成加入UAW。這項投票受到密切關注，因為這類電池廠被認為對於汽車製造商從傳統內燃機汽車向全電動車和卡車過渡至關重要。UAW說，大約98%選票支持工會。

密大消費者信心指數高於預期

密西根大學12月消費者信心指數指數上升4%至59.1，高於預估的57.0和前值56.8。當前指數為60.2，高於預估的58.8和前值58.8；對未來6個月的預期指數為58.4，高於預估的54.5前值 55.6。對未來1年通貨膨脹率預期為4.6%，低於預期的4.9%和前值4.9%；遠期5-10年通膨預期維持3.0%不變。