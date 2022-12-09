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利空反成利多 史指中止連跌

財經新聞組／綜合報導

美股上漲，史坦普500指數中止10月以來最長的連跌紀錄，華爾街評估了未來經濟衰退的可能性。

史指上漲29.59點或0.75%收3963.51點。道瓊工業平均指數上漲183.56 點或0.55%收3萬3781.48點。那斯達克綜合指數上漲123.45點或1.13%收1萬1082點。

雖然上漲，但本周仍將下跌。道指至今下跌1.88%，史指和那指分別下跌2.66%和3.31%。

數據顯示，初請失業金人數略有上升。持續申領人數達到2月以來的最高水平，這是經濟向正確方向的輕微轉變，可能進一步助長勞動市場需要突破才能讓Fed成功抑制通膨的說法。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)說，「我們再次回到壞消息就是好消息的階段。」

苦苦掙扎的半導體和科技股也有所上漲，輝達和亞馬遜分別上漲6.51%和2.14%。動視暴雪下跌1.54%，因為FTC起訴阻止微軟收購它。GameStop公布財報後上漲11.37%。

投資人的注意力仍然集中在下周的Fed政策會議上，市場普遍預計Fed將升息2碼(50個基點)。與前4次升息相比升幅較小，但在Fed試圖抑制飆升的物價之際，可能難以緩解經濟衰退的擔憂。

下周公布的11月CPI以及定於9日公布的PPI應該會更清楚地說明通膨方向。

指數 升息 華爾街

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