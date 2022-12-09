二手車需求和價格 自高點滑落

上月二手車 批發價格達到一年多來的最低水平，原因是升息、新車供應增加和經濟衰退擔憂，導致零售額下降。

Cox Automotive表示，根據批發拍賣二手車價格編製的Manheim二手車價值指數，11月已較1月歷史高點滑落15.6%至199.4，為2021年8月以來首次跌破200，較去年同月下跌14.2%；也是連續第6個月下降。

隨著新車的供應量從歷史低點穩步上升，車價下跌，為消費者提供了更多選擇，並可能從汽車 製造商的融資部門獲得更好的貸款 選擇。

Cox首席經濟學家史莫克(Jonathan Smoke)表示，「新車庫存終於開始增加，這在零售銷售中產生了動能，但似乎會以二手車銷售為代價。尤其是受支付能力影響最大的傳統二手車購買者。」

消費者的零售價格傳統上隨著批發價格而變化。這對潛在的購車者來說是個好消息，但對像陷入困境的Carvana這樣的零售業者而言並不是好消息，它們過去以創紀錄的高價買進汽車，現在只想趕快脫手獲利。

截至目前為止，零售車價的降幅還趕不上批發價格，因為經銷商試圖維持創紀錄的高價。根據最新數據，Cox報告，10月二手車的平均掛牌價為2萬7564元，只比年初下降不到0.5%。

Cox Automotive 資深產業洞察經理佛瑞(Chris Frey)上月指出，「業者不想以低價出售。」「這就是為什麼看不到零售價格大幅下降。」

Cox估計11月二手零售額較10月下降1%，較上年同期下降10%。

近幾年來，汽車製造商一直面對半導體晶片的短缺問題，這種短缺導致新車的生產不時停止，進而造成汽車庫存創歷史新低，價格上漲。 促使許多新車買家進入二手車市場。

Cox上月估計，二手車市場總量有望在今年結束時比2021年的4060萬輛減少超過12%。