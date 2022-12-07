熊市才走2/3 恐現另波跌勢

美股 仍在熊市 中掙扎，這是不少華爾街分析師和機構的看法。

摩根史坦利首席美股策略師威爾森(Michael Wilson)聲稱已經看到近期反彈的高點，並建議投資 人最好獲利了結。他在本周報告中表態看法將再次轉向空頭。

摩根大通和高盛也抱持類似觀點：隨著投資人對經濟衰退風險的定價，美股將出現新的跌勢。

投資和財富管理公司Glenmede策略師表示，美股已經度過當前熊市的大部分時間，但仍未完全走完，因此在新一輪反彈之後還有進一步下跌的空間。

由於Fed近期偏向鴿派的發言，美股出現一波反彈，史坦普500指數從10月中旬的低點上漲16%，但較年初仍下跌15%。

Glenmede本周發表報告指出，自二戰以來，美股的熊市平均持續時間為14個月，且低點較熊市前的高點下跌35.7%。當前的美股熊市已經過去約11個月，而跌幅大約為15%，評估來看相當於已經完成了熊市的三分之二。

該公司私人財富投資長普萊德(Jason Pride)和投資策略副總裁雷諾茲(Michael Reynolds)表示，雖然最近美股上漲，給投資鹼帶來一些希望，但歷史證明這種反彈可能無法持久。

他們還指出，從10月低點反彈至今，市場已回到估值相對偏高的水平。即便今年美股普遍下跌，但股票估值仍未反映出真正的經濟困難，而且尚未達到過去衰退時的水平。

因此Glenmede預估美股可能會進一步下行，繼續減持風險資產的決定是合理的。

大摩的威爾森則建議投資人在醫療保健、公用事業和消費必需品股票中保持防禦性策略。

他認為隨著經濟成長和通膨繼續放緩，明年利率可能會出現下降。但考慮到收益風險，成長股不太可能從利率下降中獲益，尤其是科技和消費導向型企業。