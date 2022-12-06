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憂升息致衰退 道指跌482點

財經新聞組／綜合報導

由於擔心Fed可能會繼續收緊政策，直到經濟陷入衰退，美股下跌。

道瓊工業平均指數下跌482.78點或1.4%至3萬3947.1點。史坦普500指數下跌72.86點或1.79%至3998.84點。那斯達克綜合指數下跌221.56點或1.93%收1萬1239.94點。

特斯拉因有關其上海廠減產報導而下跌6.37%，而亞馬遜和Netflix等科技股因成長擔憂分別下跌3.31%和2.44%。Salesforce宣布Slack CEO離職後下跌7.36%。

與澳門相關的賭場股票因放寬疫情限制的希望而上漲，而服裝公司VF Corp.因調降其前景而下跌11.17%。

高於預期的11月ISM服務數據進一步加劇了人們對Fed將繼續升息的擔憂，因為該指數高於《道瓊》預期並高於10月數據。

隨著股票下跌，債券殖利率走高，指標10年期國債殖利率上漲近9個基點至3.588%。

繼Fed主席鮑爾上周發表講話後，市場普遍預計Fed本月將批准升息2碼(0.5個百分點)，較之前連續4次升息3碼(0.75百分點)有所縮減。

與此同時，鮑爾還表示，「終端利率」或Fed停止升息的轉折點可能「需要略高於」9月會議的水平。這可能意味著聯邦基金利率最終會超過5%，高於目前3.75%-4%的目標區間。

殖利率 指數 升息

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