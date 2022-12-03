諾斯羅普為空軍生產B21轟炸機

諾斯羅普格魯曼公司(Northrop Grumman Corp)(NOC-US)將於2日在加州Palmdale舉行的儀式中，為美國空軍推出全新長程隱形核彈轟炸機機隊中的第一架飛機。這款B-21「突襲者」的外形與目前服役中的B-2相似，採用「飛行翼」設計，具長程飛行里程和空中加油功能。

豐田汽車 在英開發氫燃料皮卡

由汽車巨頭豐田汽車領頭的財團將獲得數百萬美元的資金，在英國開發氫燃料電池皮卡車。豐田發表聲明表示，其Hilux皮卡的燃料電池原型車將在其英格蘭東米德蘭茲郡Burnaston廠開發。豐田汽車募得570萬英鎊(約700萬美元)的產業資金和英國政府的560萬英鎊補助。

輝瑞投資 比利時愛爾蘭廠25億

輝瑞公司將對其比利時和愛爾蘭製藥廠投資超過25億元，以準備推出新產品，希望能夠彌補因專利到期和新冠病毒疫苗銷售下滑而損失的收入。該公司將斥資超過12億歐元（12.6億美元）擴建其比利時Puurs廠，與1日宣布對愛爾蘭都柏林廠的投資相匹配。

Fed巴爾金：勞動力持續短缺

瑞奇蒙Fed行長巴爾金(Thomas Barkin)表示，美國很可能處於勞動力持續短缺時期，這讓Fed使勞動需求恢復平衡的目標更加複雜。他說：「勞動力供應看來仍將受限；Fed讓需求恢復平衡的努力並不容易。」他指出全美家庭仍有約1.3兆元的儲蓄，比政府提供的紓困措施更多，造成了進一步的阻力。

就業強 Fed利率明年將逾5%

雖然Fed至今已大幅升息，但在報告顯示就業市場幾乎沒有降溫跡象後，預計Fed將在明年5月前將其政策利率提高至5%以上。根據期貨合約價格和CME Fedwatch工具，目前在3.75-4%的政策利率區間將在明年3月提高至4.92%，而且很可能在明年5月升至5-5.25%之間。