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Fed褐皮書：經濟略有成長 利率上升對展望構成壓力

編譯葉亭均／綜合外電
美國聯準會。（路透）
美國聯準會。（路透）

聯準會（Fed）11月30日發表褐皮書報告，顯示美國經濟在截至11月下旬的一段時間內僅略有成長，企業回報高通膨和利率上升讓他們看淡經濟展望。

Fed褐皮書表示：「自上次報告以來，經濟活動基本持平或略有增強，從溫和平均成長速度下降。」Fed的褐皮書報告會在每次聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）決策會議的兩周前發布。

報告指出：「利率和通膨繼續令經濟活動承壓，許多聯繫者對展望表示更大的不確定性或更加悲觀。」

這份報告是基於截至11月23日期間聯準會轄下12個地區聯邦準備銀行所蒐集的資訊，由波士頓聯準銀行匯編而成。

報告顯示：「五個地區報告經濟活動有輕微或緩和速度的成長，其餘地區持平或出現輕微至緩和速度的下降。」「多數地區的就業溫和成長」，儘管勞動力市場仍然被描述為吃緊。

Fed褐皮書表示：「大多數地區的消費者物價以溫和或強勁步調上漲」。 「不過，價格上漲的步調整體上放緩，反映供應鏈改善和需求減弱的共同影響。」

該報告還發現，部分地區的薪資壓力可能正在緩解，一些企業樂觀地認為這種情況會持續下去，「對展望的看法顯示，就業成長將維持穩定或放緩，以及至少緩和的進一步薪資成長」。

聯準會 就業 利率

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