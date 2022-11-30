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Fed內部緊縮立場不再是鐵板一塊 官員持歧見陷分裂危機

編譯任中原／綜合外電
美國聯準會（Fed）決策官員原本是鐵板一塊，一致主張強力緊縮以對抗通膨，但現在正面臨分裂的危險。 （路透）
美國聯準會（Fed）決策官員原本是鐵板一塊，一致主張強力緊縮以對抗通膨，但現在正面臨分裂的危險。 （路透）

聯準會（Fed）決策官員原本是鐵板一塊，一致主張強力緊縮以對抗通膨，但現在正面臨分裂的危險，主因官員們對於究竟應該如何緊縮以壓制經濟的立場益發分歧。

由於金融市場很難解讀Fed多位官員的談話意旨，因此正在觀察Fed主席鮑爾30日在布魯金斯研究所的演說中，是否會提出進一步的政策指。

上周公布的11月會議紀錄顯示，一些決策官員對於數據顯示通膨壓力稍稍減輕表示放心，但其他官員顯然仍擔憂物價壓力將進一步加重，尤其是擔憂勞動市場空前緊俏。

花旗集團首席美國經濟學者霍倫霍斯特表示，會議紀錄顯示決策官員已不再一致認為緊縮不足的風險超過緊縮過當，一些官員甚至表示累積的緊縮效應對於掌控通膨而言「已經超過所需」。這顯示Fed內部立場高度分歧。

Fed官員普遍同意已經可以減緩升息速度，包括12月升息2碼，但問題在於接下來煞車究竟應該踩到多重；觀察家預料未來幾個月的歧見將益發擴大。

引發歧見的根源，在於官員對通膨的變化軌跡產生爭議。目前原料商品價格及居住成本已經從頂峰大幅回降，且產品價格上升壓力也趨緩和，但服務類通膨率仍然居高不下。

零售業者也因為大量出清過多的存貨，獲利率已經萎縮；Fed主管貨幣政策副主席布蘭納德（鴿派）表示，這可能相當有助於降低通膨壓力；另外工資上升幅度雖仍遠超過Fed所訂的2%目標，但升幅的確已開始縮小。

布蘭納德雖也表示Fed的工作尚未完成，但她率先倡議減緩升息速度，且一再警告美國升息對國際間的衝擊。

但克里夫蘭區聯邦準備銀行總裁梅絲特（鷹派，今年有投票權）警告這種「許願式的思維）；他認為Fed必須看到更強有力的證據，證明物價壓力減緩，才能確定通膨已經獲得控制。

聖路易區總裁博拉德（鷹王，今年有投票權）與明尼亞波利區總裁卡西卡利也表示，Fed離暫停升息還遠得很。

瑞士信貸首席經濟學者法瑞斯表示，官員們一直是依賴過去的數據，來決定緊縮的程度，以及維持高利率多久。但疫情的干擾，以及烏克蘭戰爭，已經重創Fed官員預測通膨的信心。

大部分經濟學者都相信聯邦基金利率明年必須升過5%，才足以冷卻經濟，但金融市場卻認為Fed會在明年下半年開始降息。

耶魯大學經濟學者英格利西表示，由於未來幾個月經濟數據可能更加混亂，因此未來官員在做利率決策時很可能會出現「一或兩位異議者」，顯示內部歧見將愈來愈深。

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