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點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

期待經濟數據 史指那指續跌

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數和那斯達克綜合指數連續第三個交易日收低，交易員努力從前一交易日的大跌中復元，並期待本周稍後會有更多經濟指向出現。

那指下跌65.72點或0.59%至1萬983.78點。史指下跌6.31點或0.16%至3957.63點。道瓊工業平均指數小漲3.07點或0.01%至3萬3852.53點。

投資人正在關注本周陸續發布的數據，包括30日的JOLTS職位空缺和2日的11月就業人數，以了解經濟的體質。同時還在等待Fed主席鮑爾定於30日在布魯金斯學會哈欽斯中心就財政和貨幣政策發表的談話，以尋找Fed是否放緩或停止升息的線索。

在中國大陸周末開始抗議動態清零政策後，市場基本上未能扭轉28日大幅下跌的趨勢。抗議活動加劇了人們對中國新冠疫情限制規定可能再次阻礙全球供應鏈的擔憂。

然而，一夜之間，全球市場似乎得到緩和，因為一位中國官員告訴記者，65.8%的「80歲以上」人群接種了加強劑。最重要的是，政府報告一周多來中國陸新冠病毒感染率首次下降，促成香港和上海股市的反彈。

Loop Capital繼續看好蘋果，即使擔心中國的疫情封鎖可能會影響iPhone Pro的生產。

指數 疫情 鮑爾

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