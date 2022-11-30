期待經濟數據 史指那指續跌

史坦普500指數 和那斯達克綜合指數連續第三個交易日收低，交易員努力從前一交易日的大跌中復元，並期待本周稍後會有更多經濟指向出現。

那指下跌65.72點或0.59%至1萬983.78點。史指下跌6.31點或0.16%至3957.63點。道瓊工業平均指數小漲3.07點或0.01%至3萬3852.53點。

投資人正在關注本周陸續發布的數據，包括30日的JOLTS職位空缺和2日的11月就業人數，以了解經濟的體質。同時還在等待Fed主席鮑爾 定於30日在布魯金斯學會哈欽斯中心就財政和貨幣政策發表的談話，以尋找Fed是否放緩或停止升息的線索。

在中國大陸周末開始抗議動態清零政策後，市場基本上未能扭轉28日大幅下跌的趨勢。抗議活動加劇了人們對中國新冠疫情 限制規定可能再次阻礙全球供應鏈的擔憂。

然而，一夜之間，全球市場似乎得到緩和，因為一位中國官員告訴記者，65.8%的「80歲以上」人群接種了加強劑。最重要的是，政府報告一周多來中國陸新冠病毒感染率首次下降，促成香港和上海股市的反彈。

Loop Capital繼續看好蘋果，即使擔心中國的疫情封鎖可能會影響iPhone Pro的生產。