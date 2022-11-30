我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

點燃白紙的「共感之痛」：中國清零封控防疫亂象事件簿

國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

財經簡訊

財經新聞組／綜合報導

TC Energy估明年成本大升

北美石油和天然氣管道公司TC Energy Corp預測2023年調整後核心獲利將上修，並預計明年與其拖延已久的Coastal GasLink管道相關的成本將大幅上升，因為面臨勞動成本上升和短缺帶來的壓力。與該項目相關的成本促使該公司在11月將2022年資本支出預測上修至約95億加元，約70.7億美元。

德銀：美股行情尚未結束

雖然最近美股反彈似乎無以為繼，但德意志銀行表示，隨著Fed放緩升息步伐，在新的一年裡堅持到底是很合理的決定。德銀策略師查達(Binky Chadha)在報告中寫道：「隨著Fed放慢升息速度以及政策利率接近最終利率，預計利率波動性將下降。」

傳福斯汽車請富士康代工

德國汽車刊物《Automobilwoche》引述福斯汽車的消息報導，福斯汽車正與台灣富士康就建立合作夥伴關係為Scout品牌製造汽車進行談判。福斯汽車在5月宣布計畫重新推出Scout越野品牌，創建一家獨立公司，從2026年開始生產Scout卡車和SUV，這個品牌將在美國為美國客戶設計和製造。

調升評級 分析師：買UPS

德意志銀行分析師梅洛特拉(Amit Mehrotra)建議，該是買進UPS股票的時候了。他將這家物流巨頭的股票評級由持有調升至買進，目標價由197元升至220元，並預估2023年每股獲利13.39元，比一般預期高出10%。他認為過去的利空已充分反映在股價中，並已被普遍消化。

英國放寬網路平台言論限制

根據英國研議中的線上安全法案修訂案，臉書、TikTok和Twitter等社交媒體平台將不再有義務刪除「合法但有害」的內容。英國政府宣布，將修訂旨在規範互聯網的線上安全法案，取消這項有爭議但至關重要的措施。批評人士將此舉描述為對該法案的「重大弱化」，可能削弱科技公司的責任。

Lordstown電動皮卡已交車

電動卡車新創公司Lordstown Motors表示，在獲得監管機構最終批准在美國銷售皮卡後，它開始向客戶交車。Lordstown表示其Endurance在經過一系列成功測試後，已獲得環境保護署(EPA)和加州空氣資源委員會(CAB)的銷售認證。現在正向客戶運送首批500輛卡車中的第一批。

汽車 利率 英國

上一則

中國疫情動亂 衝擊iPhone生產

下一則

期待經濟數據 史指那指續跌

延伸閱讀

美媒：福斯汽車與鴻海洽商 在美打造電動車次品牌

美媒：福斯汽車與鴻海洽商 在美打造電動車次品牌
財經簡訊

財經簡訊
鄭州富士康員工抗爭 11月蘋果iPhone出貨恐再縮減

鄭州富士康員工抗爭 11月蘋果iPhone出貨恐再縮減
南韓卡車司機罷工要求保障工資 政府不願讓步

南韓卡車司機罷工要求保障工資 政府不願讓步

熱門新聞

香港數位資產管理公司Amber Group共同創辦人庫蘭德23日猝死，年僅30歲。（取材自Amber Group官網）

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

2022-11-28 02:11
圖為民眾黑五在梅西購物。(Getty Images)

富爸爸作者警告：全球經濟已成歷來最大泡沫

2022-11-26 15:43
南韓漁民忙著處理剛捕的魚。（Getty Images）

想錢多事少？來這些國家工作就對了

2022-11-25 06:52
美股收低，因中國長期實施新冠病毒限制措施導致的社會動盪給市場帶來壓力。美聯社

中國爆清零抗爭 道指跌近500點

2022-11-28 16:54
「股神」巴菲特（見圖）在感恩節前夕送出大禮，他將價值逾7.5億美元的波克夏股票分送給與他家族有關的四家基金會，以此方式對子女投入慈善活動表達謝意。（美聯社）

「向子女表達謝意」 股神巴菲特感恩節前夕大手筆捐獻

2022-11-27 04:53
未來幾個月Fed還可能再升息約1個百分點。(Getty Images)

美國公債市場正在凝聚「大衰退行情」動能

2022-11-27 11:38

超人氣

更多 >
中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字
CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%

紐約市染疫者逾2成有「長新冠」後遺症 亞裔比率24%
這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳