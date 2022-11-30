TC Energy估明年成本大升

北美石油和天然氣管道公司TC Energy Corp預測2023年調整後核心獲利將上修，並預計明年與其拖延已久的Coastal GasLink管道相關的成本將大幅上升，因為面臨勞動成本上升和短缺帶來的壓力。與該項目相關的成本促使該公司在11月將2022年資本支出預測上修至約95億加元，約70.7億美元。

德銀：美股行情尚未結束

雖然最近美股反彈似乎無以為繼，但德意志銀行表示，隨著Fed放緩升息步伐，在新的一年裡堅持到底是很合理的決定。德銀策略師查達(Binky Chadha)在報告中寫道：「隨著Fed放慢升息速度以及政策利率 接近最終利率，預計利率波動性將下降。」

傳福斯汽車 請富士康代工

德國汽車刊物《Automobilwoche》引述福斯汽車的消息報導，福斯汽車正與台灣富士康就建立合作夥伴關係為Scout品牌製造汽車進行談判。福斯汽車在5月宣布計畫重新推出Scout越野品牌，創建一家獨立公司，從2026年開始生產Scout卡車和SUV，這個品牌將在美國為美國客戶設計和製造。

調升評級 分析師：買UPS

德意志銀行分析師梅洛特拉(Amit Mehrotra)建議，該是買進UPS股票的時候了。他將這家物流巨頭的股票評級由持有調升至買進，目標價由197元升至220元，並預估2023年每股獲利13.39元，比一般預期高出10%。他認為過去的利空已充分反映在股價中，並已被普遍消化。

英國 放寬網路平台言論限制

根據英國研議中的線上安全法案修訂案，臉書、TikTok和Twitter等社交媒體平台將不再有義務刪除「合法但有害」的內容。英國政府宣布，將修訂旨在規範互聯網的線上安全法案，取消這項有爭議但至關重要的措施。批評人士將此舉描述為對該法案的「重大弱化」，可能削弱科技公司的責任。

Lordstown電動皮卡已交車

電動卡車新創公司Lordstown Motors表示，在獲得監管機構最終批准在美國銷售皮卡後，它開始向客戶交車。Lordstown表示其Endurance在經過一系列成功測試後，已獲得環境保護署(EPA)和加州空氣資源委員會(CAB)的銷售認證。現在正向客戶運送首批500輛卡車中的第一批。