Fed威廉斯：抗通膨可能持續到2024年 美失業率明年抵5%

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯。（路透）

美國聯準會 決策者周一強調，他們將進一步提高借貸成本以遏制通膨，其中地位關鍵的紐約聯邦準備銀行總裁威廉 斯說，利率 往他兩個月前所預測更高的地方邁進。

威廉斯周一對紐約經濟俱樂部演講後，向記者表示，央行為了抗通膨不得不迅速升息，這使得經濟衰退的風險上升。

他說，利率在2023年會上升到略高於他9月會議時預測的水準：「勞動市場和經濟的需求比我預期的更強勁，潛在通膨率也更高，這說明政策利率路徑相對於9月略微上升。變化不大，但高了一些」。

作為聯準會主席鮑爾的重要副手，威廉斯沒採取任何動作來反駁外界對於12月13-14日利率會議將縮小升息幅度至2碼的預期。這會使聯準會基準利率介於4.25%和4.5%。

威廉斯表示，明年通膨如果像他預期地那樣下滑，央行可能需要在2024年降息，以保持通膨調整後的利率不變，「到了某一點就必須降息，這取決於通膨」。

他預估明年失業率升到4.5%-5%，而失業率在4.5%左右觸頂的預測，代表更為「良性的情景」。他補充說，「有些情況，經濟放緩更劇烈」。

在截至9月的12個月間，聯準會偏好的通膨指標，個人消費支出物價指數（PCE），上升了6.2%。威廉斯預估，今年底通膨率將放緩到5%-5.5%，明年降到3%-3.5%。

他說，儘管供需壓力緩解，通膨仍可能高於聯準會的2%目標。他警告，要降低潛在物價壓力，須進一步收緊貨幣政策以減緩經濟活動和需求。

聯準會最鷹派官員之一，聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德在另一場活動表示，他認為「市場略微低估FOMC為遏制非常高的通膨率而更激進升息的可能性」。

博拉德接受MarketWatch和巴隆周刊（Barron’s）的網絡直播採訪時重申，聯準會至少要升息到5%-7%的底部，才能達成政策限制性足以遏制通膨的目標。

另外，克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特在接受英國金融時報採訪時表示，聯準會尚未接近暫停升息的階段。

周一稍晚，聯準會副主席布蘭納德發表文章說，如果人口結構和全球化等力量從逆風轉向支持物價上漲的順風，世界各國央行可能面臨比近幾十年更大的通膨壓力。