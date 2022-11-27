「向子女表達謝意」 股神巴菲特感恩節前夕大手筆捐獻

「股神」巴菲特（見圖）在感恩節前夕送出大禮，他將價值逾7.5億美元的波克夏股票分送給與他家族有關的四家基金會，以此方式對子女投入慈善活動表達謝意。（美聯社）

「股神」巴菲特 在感恩節前夕大手筆捐獻，將價值逾7.5億美元的波克夏 公司股票捐給與他家族有關的四家基金會，這位傳奇投資 人表示，在這個時機捐贈並非偶然，他以此方式對子女投入慈善活動表達謝意。

巴菲特接受CNBC訪問時說：「我對孩子們的表現於有榮焉。他們知道我以他們為榮，我覺得好極了。這是我對孩子們最重要的支持，這也說明了他們不想坐擁家族財富。」

巴菲特捐贈150萬股波克夏B股給蘇珊湯普森巴菲特基金會，這是以他妻子命名的基金會。他並分別捐贈30萬股波克夏B股給三個由他子女管理的基金會，分別是Sherwood基金會、Howard G. 巴菲特基金會以及NoVo基金會。

巴菲特這次贈股的對象不包含比爾和梅琳達蓋茲基金會。巴菲特之前宣布要陸續捐出自己的財富，他從2006年來每年持續捐給與家族有關的這四家基金會及比爾和梅琳達蓋茲基金會。

巴菲特6月已捐贈1,100萬股波克夏B股給比爾和梅琳達蓋茲基金會，並捐贈110萬股波克夏B股給蘇珊湯普森巴菲特基金會，捐贈77萬218股給子女管理的三個基金會。