推特下周推顏色標籤化帳號

馬斯克推文表示，推特(Twitter)將在下周推出其延後的「驗證」服務，並根據帳戶類型使用不同顏色的符號。他表示，企業將採用「金色符號」，灰色符號用於政府帳戶，現有藍色符號用於個人。所有經驗證的帳戶都將先「手動驗證」，才能使用這些顏色符號。

FDA拒絕Spectrum肺癌藥物

Spectrum Pharmaceuticals Inc表示，美國食品和藥物管理局(FDA)拒絕批准其實驗性肺癌藥物，理由是需要進行額外的研究。該公司現在計畫取消這種名為poziotinib的藥物開發的優先等級，並表示將裁掉75%的研發人員。截至2021年12月31日，Spectrum擁有164名員工。

對沖基金最愛 微軟取代亞馬遜

華爾街的快錢有了新寵。以史奈德(Ben Snider)為首的高盛策略師在報告中表示，微軟已取代亞馬遜成為最受對沖基金歡迎的前10大股票 。在對沖基金前10大選擇中出現頻率最高的其他個股還有Alphabet、Uber和Netflix。後兩者首次躋身最受歡迎的對沖基金多頭前5名。

巴菲特捐股票給家族基金會

傳奇投資人巴菲特(Warren Buffett)在感恩節前夕向與其家族相關的4個基金會捐贈價值超過7.5億元的波克夏控股B股股票，他表示這個時機並非巧合，因為這是他感謝孩子們為慈善工作的方式。其中150萬股捐給蘇珊湯普森巴菲特基金會，另外3個基金會各獲捐30萬股。

全球亞馬遜員工推動黑五罷工

包括美國、德國和法國在內的亞馬遜全球網站員工被敦促在黑色星期五針對這家線上零售商進行罷工，呼籲提高工資。呼籲罷工的Make Amazon Pay組織表示，30多國已計畫採取罷工行動。德國Verdi工會表示，10個履行中心倉庫將停工。法國的SUD和CGT工會呼籲該國8個倉庫採取罷工行動。

降臨節日曆 零售業行銷新招

倒數聖誕節是零售商一項重大行銷舉措。從Target到LVMH旗下Christian Dior等業者都認為，過節氣氛可以用一個具有數百年歷史的宗教儀式來概括：降臨節日曆(the Advent calendar)。這種日曆在12月每一天標示帶有編號的小隔層，聖誕節前每天打開都能發現意外的驚喜。